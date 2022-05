Una familia se movilizará este domingo a la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia para reclamar respuestas por una serie de denuncias por violencia contra un niño de 4 años. La convocatoria es para las 9 de la mañana.

Claudia Reina, la abuela del nene, le dijo a este medio que ya perdieron la cuenta de la cantidad de presentaciones. “No me alcanzan los dedos de las manos para contarlas”, advirtió.

Según reveló, desde diciembre del año pasado el chico empezó a aparecer con golpes y lesiones cada vez que lo iban a buscar a la casa de la madre, con quien vive de lunes a viernes. Los fines de semana está con el padre.

Durante las últimas horas, la abuela y su familia decidieron hacer público el caso en las redes sociales. Allí mostraron fotos de las lesiones del chico (se ven golpes en un ojo y otra lesión a la altura de las costillas), capturas de los mensajes que enviaron al whatsapp de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y copias de las denuncias policiales.

“Marchamos a la Güemes (sede de la Unidad Funcional) porque no nos dan respuesta, no nos están escuchando. El nene, en el estado que está, no lo podemos dejar más con la madre porque viene cada vez más golpeado. No nos podemos callar más”, señaló Reina.

– ¿Cuántas denuncias hicieron?

-Ya me olvidé la cantidad, no me alcanzan los dedos de las manos para contarlas. Mi hijo hace la denuncia en la Segunda, de la Segunda va a la Güemes y ahí le dicen que espere que va a pasar a Defensoría. En Defensoría le dicen que van a ver qué hacen y el nene así está… No hay solución, no hay nada y el nene viene cada vez más golpeado.

-¿De Defensoría nunca los vuelven a llamar?

-Nos viven metiendo cuentos. Dicen que esperemos la notificación de los jueces, y que hasta que no haya una resolución no pueden decir qué va a pasar. Las denuncias van pasando de juez en juez, el nene es como una pelota que se la patean a cualquiera sin solución.

-¿Cuándo fue la primera denuncia?

-Fue en febrero de este año.

-¿El nene está con ustedes?

-Estamos todos en familia en mi casa. Queremos una respuesta porque esto no da para más, no queremos otro Lucio Dupuy.

fuente: el diario