(Jacinto Arauz) – La abogada Stella Maris Pfoh, jueza de Faltas de algunas localidades del sur provincial, dijo que se ha avanzado mucho en la materia, pero que aún faltan cuestiones importantes que resolver como para llevar adelante una gestión, donde se pueda cumplimentar la aplicación integral del Código de Faltas.

«En esta gestión estoy desde el 2001, cursando los 22 años en la función de jueza de Faltas en Jacinto Arauz, Bernasconi, Abramo, un periodo en Macachín, me fui, después me presenté a concurso y sigo estando. Como jueza de faltas, en esta modalidad regional y creo que soy la más antigua de la provincia en esta Justicia Municipal de Faltas», dijo Pfoh, que de hecho, le da autoridad para hablar con propiedad de los logros y faltantes.

«El sistema, tal como está impuesto, el juez dura lo que dura el intendente, es propuesto por él y aprobado por simple mayoría del Concejo Deliberante. En mi caso, siguen pasando los intendentes y sigo quedando, en esta zona, donde surgió y de manera regionalizada (surgió a través de la iniciativa del Consorcio Intermunicipal de la Zona Sur, creado a fines de la década del 90). En aquella oportunidad se utilizó esa estructura para armarse el juzgado itinerante regional de faltas, que recayó en mí la función, se hizo un código regional, todo esto ya fue superado», explicó.

El sur, pionero.

«Comienza acá, en el sur, como una experiencia única y luego se replica en casi toda la provincia de La Pampa», resaltó la funcionaria. » Porque si no recuerdo mal hoy somos 26 jueces municipales de Faltas, abarcando casi 70 localidades. En esto, el sur fue pionero», indicó.

«La Ley Orgánica de Municipalidades dice que existe un Ejecutivo y un legislativo, nada dice de un órgano judicial. La Constitución refuerza la autonomía municipal pero uno de los artículos de la ley orgánica, que yo sostengo inconstitucional, es una opinión personal (no contempla el poder judicial), dice que en caso de que el Concejo Deliberante considere necesario la creación de justicia de Faltas se creará una justicia de faltas y ya el Ejecutivo no interviene más, como pasaba antes que era un poco juez y parte. Por suerte ese avance se hizo», agregó.

Buenos oficios.

Pfoh explicó que «el juez de Faltas interviene en Bromatología, en Tránsito, en inmediaciones vecinales, en nocturnidad. La falta, la contravención no es delito. Tenemos herramientas, pero nos faltan otras cosas, un juez no puede ir a hacer actas de infracción, todas las quejas que vienen a mi trato de darle curso, en algunos casos se pueden resolver y en otros no, porque muchas veces en la presunta infracción es la excusa de broncas personales entre vecinos. La cuestión de vecindad es lo más difícil de resolver».

«La cuestión de perros sueltos es lo más difícil de solucionar, ruidos molestos, hay muchas cosas que el juez de Faltas no lo puede resolver porque en el fondo se trata de cuestiones de vecinos que no se llevan bien, pero que los dos son dueños de propiedades privadas, con todo el derecho de estar en ese lugar. Ahora, sacarme el problema de encima diciendo no lo puedo hacer, no tengo inspector, me quedo en la queja y en el lamento, uno lo intenta, voy y hablo, si hay que constatar otra infracción no lo puedo hacer, no puedo ser inspectora municipal y jueza a la vez, no puedo hacer un control de alcoholemia y después sancionar a un infractor», explicó. «Hay cuestiones puntuales que se necesitan, un inspector municipal y yo no lo puedo hacer, igual trato de mediar», concluyó.

fuente: la arena