Una joven madre de General Pico se comunicó con este diario para contar lo que le sucedió con ella y su hija en la Clínica Regional de Pico. Todo empieza el 7 de marzo cuando comienza con contracciones y a las 12 del medio día ya es internada. Empezaron a realizar la colocación el suero y la atendieron dos enfermeras que la trataron muy mal. «Me pincharon por todos lados, no dilate y me pusieron mal el suero».

A las 19 hs es pasada a cesárea, algo que ella no quería porque tenía miedo. En el quirófano sale todo bien, escucha llorar a la niña cuando nace pero después la vuelve a escuchar por segunda vez. «En ese momento que la escucho por segunda vez nosotros creemos que la quemaron. Cuando le van a dar la nena a mi pareja, lo apartan de mi mamá y mi pareja se quedó callado porque somos jóvenes y no sabemos. Cuando me la llevan a mí, no me dejaban sacarle las vendas. Nos dijeron que la nena podía tener hongos o que se había succionado en la panza y se le habían hecho ampollas», manifestó la madre.

«Esa misma noche yo me levanté y empecé a desangrarme. Me desmaye 3 veces. No había personal y las enfermeras le preguntaban a mi mamá que tenía que hacer». Al otro día una enfermera de dermatología, le decía a la madre que la estaba haciendo pasar hambre, le saco la niña y le dio leche de fórmula, algo que está mal darle a un recién nacido debido a que le puede llegar a hacer mal.

«Nosotros nos fuimos de ahí y fuimos al médico y nos dijeron que estaba quemada. Estamos viendo cómo hacer la denuncia porque si hay que ir a juicio no tenemos tiempo y tampoco la plata. Lo conté porque muchas mamás vinieron a contarme atrocidades que ocurrieron en la Clínica Regional como dejar a los bebes sin oxígeno», finalizó la madre.

fuente: En Conexión