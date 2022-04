Cientos de jóvenes participaron ayer de la Convención «Fan Expo La Pampa», el primer evento sobre cultura joven que se realiza en la provincia. Desde las 9 horas de ayer, las y los jóvenes se acercaron al centro Cultural Medasur a recorrer los diferentes stands, escuchar charlas y participar de las diferentes actividades propuestas para la jornada.

El evento fue organizado por la Dirección General de Juventud, con el apoyo de diferentes áreas del Gobierno Provincial, y con participación del grupo Rise on Bangtan fanbase (club de fans de BTS), de Proyecto Freestyle F-NIX y de distintas comunidades pampeanas relacionadas con el gaming.

Se realizó un acto inaugural, con palabras de bienvenida de la secretaria de Cultura Adriana Maggio, del subsecretario de Juventud Gabriel Jonathan Orellano, del director General de Juventud Rodrigo Draeger, y de Dante Moreno, del Ministerio de Conectividad Modernización.

Durante la mañana y la tarde, hubo múltiples actividades en los diferentes sectores del Medasur y sus inmediaciones. En el hall de entrada, hubo stands de diferentes comercios y organizaciones y simuladores de realidad virtual y carreras. En el auditorio se desarrollaron charlas, paneles, talleres y concursos de dibujo, torneos de gaming, concursos de baile y cosplay (disfraz e interpretación de personajes de animé, películas o comics), y competencias de freestyle. En las inmediaciones del edificio, sobre la avenida Belgrano norte y la calle Padre Buodo, también hubo puestos de venta de comida y stands con diferentes actividades y juegos.

Invitados.

Participaron del evento invitados e invitadas especiales, que brindaron talleres y charlas. Algunos de ellos son: Jaff y Jesse Pungaz, raperos que compiten en el ascenso a FMS; Valentina Kryp, una de las mayores exponentes del Cosplay de Latinoamérica; Dr. Igo (streamer y Co-Fundador de la Coscu Army); Moondays (streamer y cosplayer); INF Piba (jugadora de CS Go y creadora de contenido para inFinity E-Sport); Lucas Pablo Benaim (periodista de Infobae especializado en Gaming y Tecnología); Martín Damián Pepa (co-fundador de una productora audiovisual de Gaming); la pampeana Macarena Neveu (Staff Juncos Racing), Cesar Vidal Scasso (presidente de la Federación Argentina de Deportes Electrónicos y Electromecánicos) y el equipo de eSports «Virtual eSports».

Charlas y torneos.

Hubo múltiples charlas y paneles a lo largo de la jornada. Algunas de las temáticas abordadas fueron: drones, qué es el gaming y los e-sports, las mujeres en el gaming, jóvenes y cultura y criptomonedas.

También hubo torneos de diferentes videojuegos con premios. Los jóvenes (y no tan jóvenes) participaron de torneos de Free Fire, Clash Royale, Among Us, Stumble Guys, Gartic Phone y Pokemon GO.

El evento.

El director de Juventud, Rodrigo Draeger, comentó que el evento tuvo un gran éxito, con muchísimos jóvenes que llegaron desde temprano al Medasur. «Es un evento particular, con muchas actividades en simultáneo, con distintos intereses y distintas comunidades juveniles: animé, k-pop, ciencia, gaming, freestyle y rap».

Comentó que para la organización trabajaron junto a distintas comunidades de jóvenes. «Trabajamos con el club de fans de la provincia la banda de pop coreana BTS; trabajamos con Proyecto F-Nix, un grupo de rap y freestyle; con referentes y jugadores de distintos videojuegos», comentó.

Destacó que este evento es una forma de acercarse desde el estado a los jóvenes, y a su vez de darles un espacio de identificación y participación. «Queremos empoderar a las juventudes y entenderlas como heterogéneas, con distintas trayectorias de vida y con distintos intereses. La idea de este evento es que se pueden hacer cosas copadas de manera distinta. Lo hermoso acá es lo que les genera a ellos».

Web y aplicación.

En el marco de la «Fan Expo La Pampa», el gobierno de la provincia presentó «Es con Voz», una página web y aplicación móvil que tiene el objetivo de responder las demandas e inquietudes de las y los jóvenes en relación al acceso a la información vinculada a sus derechos, las políticas del cuidado y la educación sexual integral.

«Es con Voz» parte de una iniciativa interministerial, a cargo de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud. Tanto el sitio web como la aplicación fueron diagramadas íntegramente por más de 300 jóvenes pampeanos de entre 14 y 19 años. Los contenidos del sitio se definieron en un ciclo de foros realizados durante el 2021.

En la presentación, también a cargo de los adolescentes que crearon el sitio, se detalló la información que ofrecerá «Es con Voz». Allí las y los jóvenes encontrarán información vinculada a programas estatales destinados a su grupo etario, contenidos sobre ESI, líneas directas de consultas con los diferentes organismos estatales, calendario de actividades y espacios de expresión juvenil, entre otros.

fuente: la arena