Este jueves por la tarde, minutos después de las 17, personal policial encontró un vehículo de color gris y en su interior el cuerpo de una persona en «avanzado estado de descomposición», según revelaron fuentes policiales y judiciales consultadas por diario Río Negro. El rodado fue hallado en la zona rural de Fernández Oro, y pasadas las 18:45 su pareja, Andrea Leal, confirmó que el vehículo es el mismo que utilizaba el pampeano Carlos Curruqueo -de 46 años que residía en Roca- el día que desapareció.

«Si bien todavía resta realizar un importante número de pericias, se supo que por las características del rodado, podría tratarse de Curruqueo, quien fue visto por última vez el 14 de octubre del año pasado, en esa zona ubicada a metros del río Negro, justamente donde fue hallado el rodado», informó el medio. Ese día, según denunciaron en su momentos los allegados, Carlos había ido a cobrar una deuda o en su defecto, a traer un vehículo que le iban a dar en forma de pago. Sin embargo, salió de su casa y ya nunca más respondió su celular .

A partir de ese momento se montó un operativo de búsqueda pero no se lograron hallar más datos de su paradero. «La información fue ratificada hace minutos por su pareja, Andrea Leal, quien aseguró que por la información que le brindó el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, se trataría de su compañero», consignó el medio.

«Es el vehículo y como el cuerpo está en estado de descomposición todavía deberán realizar varias diligencias para confirmar que se trata de Carlos», dijo entre lágrimas la mujer, todavía consternada por la información brindada desde el MPF.

Intensa búsqueda.

Carlos Curruqueo, un santarroseño de 46 años, desapareció en General Fernández Oro, Río Negro. El hombre se había dirigido hacia esa localidad para cobrar un dinero por la venta de un auto y luego de ese hecho no hubo más información sobre su paradero, según la denuncia realizada ante el Ministerio Público de esa provincia.

El 16 de octubre del año pasado, se acercó a esta redacción Cristian Curruqueo para hacer extensivo al territorio pampeano la búsqueda de su hermano Carlos. Contó que hace cinco años que el hombre vive en General Roca, Río Negro, y trabaja de gestor. El jueves por la noche se dirigió hacia la localidad de Fernández Oro «para cobrar el dinero de un vehículo que había vendido, luego iría hacia Cipolletti y regresaría a Roca, pero desapareció».

«La última comunicación fue a las 23, estaba en Fernández Oro cargando nafta y ahí no se supo más nada; recibió una llamada a las 12 en el lugar donde desapareció. La pareja, junto a un amigo y abogado de mi hermano, radicaron la denuncia», explicó. «La mujer se comunicó con nosotros avisando que no había vuelto a la casa», agregó.

En aquel momento, Curruqueo explicó que la búsqueda se realizaba tanto en Río Negro como en Neuquén. Entre las diligencias que se llevaron a cabo, «el rastrillaje con canes cerca del lugar donde desapareció dio positivo, y el allanamiento en la casa del hombre que le pagó lo del auto dio negativo».

«Me temo lo peor».

«Podría estar en un pueblo mapuche cerca de Fernández Oro. Mi hermano siempre tuvo contacto con gente mapuche por afinidad. El abogado me dijo que tenían confiscado el sobrenombre de una persona con la cual fue a cobrar el dinero que le debían y yo hice averiguaciones con amigos que tengo en la policía y me dijeron que la camioneta no salió de Río Negro», señaló en aquel entonces.

«El se comunicaba todos los días con mi mamá, pero los dos móviles que tiene dan apagado. No sabemos si está vivo o muerto. Por tema de plata, me temo lo peor. Queremos que el gobierno pampeano y la justicia nos ayude», completó.

Tras perder todo tipo de contacto, desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro solicitaron información sobre el paradero de Carlos Curruqueo, «quien fue visto por última vez en la noche del jueves en Fernández Oro desde donde partió con destino a la vecina provincia de Neuquen». Detallaron que la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General realizaron las primeras pericias y entrevistas. Además, se están analizando las cámaras y se pidieron informes a la empresa que gestiona la lectura de patentes en los puentes que unen las ciudades de Cipolletti y Neuquén.

Fuente: Diario La Arena