El gobernador brindó un panorama de las medidas dispuestas para prevenir el brote en la provincia. Hasta ahora no hay casos positivos. Pero no descartó que se termine confirmando alguno en las próximas horas.

El gobernador Sergio Ziliotto brindó este martes al mediodía un informe epidemiológico del Comité de Crisis creado ante la emergencia de la pandemia del coronavirus. Lo hizo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Confirmó que no hay casos positivos, aunque no descartó que el virus circule en la provincia por la presencia de extranjeros y personas que viajaron a los países donde la epidemia es más fuerte.

Las declaraciones del gobernador son las siguientes:

«Seguimos sin casos confirmados. Eso es una tranquilidad», señaló.

«Todas las acciones tomadas nos permiten ampliar la cantidad de recursos. Ayer emitimos un decreto por el cual adheríamos a la medida del gobierno nacional sobre la suspensión de las clases y determinando cuáles son los grupos vulnerables y de riesgo, de los empleados públicos deben abstraerse de asistir a los lugares de trabajo. Ayer nos reunimos con los diputados para tener una estrategia conjunta, inmediata. Desde el punto de vista de respuesta a la sociedad significa que el cuidado de la salud de los pampeanos es una cuestión de estado. Incorporamos hoy un decreto, para los padres que tienen hijos en edad escolar y que pertenecen a la administración pública provincial, extendimos un decreto nacional, ppuedna jusitifcar las inasistencias», detalló.

«Tenemos que machacar porque a veces se replica la irresponsabilidad. No son vacaciones. Hay que quedarse en la casa. Es una etapa de contención. La palabra que encierra todo es el distanciamiento social, tratar de evitar la masividad de los encuentros de las personas para evitar la transmisión», advirtió Ziliotto.

En la provincia han circulado extranjeros, pampeanos que vuelven del exterior, asi que existe la posibilidad de que haya una circulación del virus. No está claramente determinado, por eso el país sigue en etapa de prevención.

Con respecto al tema del servicio educativo, ayer nos juntamos con lo gremios no solo para acordar la metodología sino para ver cómo se reorganiza la tarea administrativa, dejando facultado a los jefes de jurisdicción cómo se organizan las dependencias públicas para evitar el hacinamiento. Por supuesto que demandamos al resto de la ciudadanía que trate de evitar la concurrencia.

No solo se acordó turnos de trabajo en las escuela, sin dejar de mantener una guardia mínima de atención de los padres que necesitan algo. Se han elaborado materiales para todos los niveles, están en el sitio web que el ministerio hizo, estudiarcuidandonos, donde se accede a material de estudio que generó el ministerio de nación.

Estamos manteniendo el servicio de los comedores a partir de la entrega de viandas, trabajándolo con Desdarrollo Social también y otras dependencias. Hoy nos trasladamos con el ministro de Gobierno y de Salud a la unidad militar de Toay, estuvimos con el jefe de las unidades del Ejército que tienen sede en la provincia, y nos dieron un informe de los recursos que tienen para colaborar en esta etapa de prevención y también, y que no signifique crear pánico, para una eventual etapa de mitigación, que se disparará cuando se certifique que hay circulación del virus.

Estamos tratando de disponer con el ejercito y el resto de las instituciones como optimizamos los recursos ante la eventualidad del avance del virus. Eso sería el informe diario a grandes rasgos. Necesitamos responsabilidad social. Entender que este tema no es tan liviano. Con mirar lo que pasa en el mundo tenemos que entender que no hay que cometer los mismos errores que en otro lado. No hay que entrar en pánico. No hay motivo para salir a comprar todo en el supermercado. Hay que tener tranquilidad, y confiar en el sistema público de salud.

Esta es una causa de todos y entre todos tenemos que armar una barrera para que el virus no ingrese a la provincia. Y si lo hace, que sea en forma escalonada y la curva sea lo menos pronunciada porque de esa manera vamos a dar respuesta a todos los casos.

Estamos en estado de alerta. Y estamos entrando en una etapa en la que hay enfermedades normales en cuestiones respiratorias. No vamos a esconder información. No hay casos sospechosos hasta esta hora.

Se tomaron las medidas ha tiempo y tenemos que ser inflexibles con los que violen una cuarentena, como pasó con ciudadanos extranjeros. Ahi caimos con todo el peso de la ley y cada uno se hará responsable. La justicia está trabajando.

Es necesario tomar medidas en conjunto porque la recisión económica puede ser un elemento más para que se propague el coronavirus. Hoy está primero la alimentación de los argentinos y no si le vamos a pagar al FMI. El gobierno nacional está trabajando en esto. Hay que tomar medidas de prevención y tener en cuenta que lo peor que puede pasar es bajar la actividad económica al mínimo.

Hemos tenido presiones lamentablemente de las embajadas para que dejemos ir a los extranjeros que están en cuarentena en los cotos. Eso no va a pasar. Hay una persona que violó la cuarentena, pero el propietario del coto colaboró. La justicia procederá. Hicimos la denuncia y la persona está imputada por atentar contra la salud pública.

Fuimos inflexibles y estarán aquí hasta que termine la cuarentena. Es una anécdota.

Estamos recibiendo información de Aerolíneas, de los cotos, de las empresas de viaje. Hay una gran colaboración del sector privado en ese sentido».

El jueves se suspenderán los micros de media y larga distancia. Seguramente para que no viajen en el fin de semana largo. El transporte urbano están autorizados solo a llelvar asiento por medio, al cincuenta por ciento. Es una información que me llega en tiempo real.

Dengue

El ministro de Salud, Kohan, confirmó el caso sospechoso de dengue en Santa Rosa. «Viene de zona endémica. Está en la clínica el paciente. El primer dato de laboratorio arroja que sería un caso de dengue. El paciente está internado en muy buenas condiciones, están considerando darle el alta. Se está fumigando la manzana donde vive y revisar las nueve manzanas. Es lo que corresponde. Es un caso importado, es una persona que viene de una zona endémica», explicó.

Decreto nacional

El gobierno provincial adhirió al decreto nacional que otorga licencia a grupos de riesgos y a padres y madres que tengan hijos o hijas en edad escolar. “No son vacaciones, hay que tener responsabilidad”, aclaró.

El gobierno provincial adhirió al decreto nacional que dispone licencias extraordinarias para personas en grupo de riesgo y para padres y madres de hijos e hijas en edad escolar.

En el caso de la docencia, se otorgó una “autonomía y flexibilización de los equipos directivos para ponerse de acuerdo”. Eso implica que serán directivos y coordinadores quienes dispongan el rol de maestros, maestras y profesores y profesoras.

“La idea es tener pequeñas guardias en las escuelas”, dijo Lilia López, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa.

La gremialista aclaró que “no podemos perder el otro objetivo en esta crisis, que es la mirada pedagógica”.

El secretario de Trabajo Marcelo Pedehontaá confirmó la adhesión al decreto nacional que dispuso las licencias extraordinaria.

“En estos tiempos tenemos que estar todos juntos y prepararnos para pelear con un rival al que no le conocemos muchas cosas”, dijo el funcionario.

Explicó que “hay que extender el período sin casos confirmados y para eso es indispensable”.

A través del Ministerio de Trabajo nacional hubo un nuevo decreto que incluye a trabajadores privados y públicos que tienen hijos en edad escolar: “eso va a operar en la provincia, porque hemos adherido a ese decreto”, dijo.

Comentó que en el encuentro que el lunes mantuvo el gobernador Sergio Ziliotto con referentes gremiales “se presentan los casos de oficinas donde no se dan las medidas indicadas y ya en ese decreto vigente el gobernador ha dicho que cada jefe de jurisdicción establezca mecanismos, alternancias en los turnos, jornadas fraccionadas. Lo importante es saber que debemos estar todos juntos, con conciencia”, insistió en Radio Kermés.

“Estas no son vacaciones, es tener responsabilidad. Hay que tener la menor circulación posible”, recalcó.

Estrategias de trabajo

En tanto, en el marco de la crisis, el Ministerio de Educación de La Pampa publicó en su sitio web “Educar Cuidándonos”.

Se trata de un espacio que forma parte de la estrategia de trabajo con las escuelas para dar continuidad al trabajo pedagógico durante el período de suspensión de clases, hasta el 31 de marzo próximo.

El espacio, reúne materiales producidos por el Ministerio de Educación de la Nación y otros generados en la Provincia.

Con estos recursos, dijo el Ministerio, se acompañará y fortalecerá el trabajo que las escuelas realicen con sus alumnos y familias, durante este período de tiempo. Durante la semana se sumarán más recursos y actividades. Además, el Ministerio ha dispuesto Aulas Virtuales para el acompañamiento y seguimiento del trabajo con los coordinadores de Área.

Además de los recursos dispuestos en el sitio, las escuelas y el Ministerio dispondrán, de acuerdo con el trabajo que organicen las escuelas de materiales impresos y otros recursos para complementar los que ya están disponibles.

Fuente: El Diario