El miércoles 16 de diciembre Rectorado dictó la Resolución Ad-Referéndum Nº 399/2020, producto del consenso de todas las fuerzas políticas que integran el Consejo Superior de la UNLPam, y a partir de los pedidos de los gremios Docente (ADU) y Nodocente (APULP), que dispone en forma excepcional una ayuda económica de 4.500 pesos para cada agente docente y no docente en actividad, con exclusión de quienes se desempeñan como autoridades universitarias electas y designadas de Rectorado y Decanatos, en función de las tareas desarrolladas en distintas modalidades durante la pandemia de Covid-19 de este año 2020.

En sus considerandos, la Resolución destaca que las características de trabajo y la modalidad virtual durante la pandemia, demandaron de parte del personal docente y no docente de la UNLPam un compromiso institucional y un esfuerzo personal, sumado a erogaciones individuales a fin de atender principalmente gastos de conectividad en sus propios domicilios, y fue precisamente dicha tarea docente y nodocente la que permitió sostener el funcionamiento general de la Institución y el período lectivo 2020 para la gran mayoría del estudiantado de la UNLPam.

Por otra parte, y tratándose de una ayuda económica, se estableció que hasta el día 29 de diciembre de 2020, el o la agente docente o no docente que considere que no requiere de la ayuda dispuesta, lo podrá informar por sí o a través de la Unidad Académica, mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría Económica Administrativa de la UNLPam: secadministrativa@unlpam.edu.ar.

Se estima que dicha ayuda será acreditada los primeros días del mes de enero del 2021.

