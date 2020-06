El fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, expresó conocer el episodio que días atrás involucró a Espartaco Marín, y si bien aclaró que no tiene facultades para investigar a un legislador; si pretende conocer si la Policía actuó correctamente en ese operativo.

Cómo se informara, Taco Marín fue demorado por una patrulla policial en la ruta 5, cuando eran alrededor de las 2 de la mañana del lunes 15 de junio, y al realizársele el correspondiente control arrojó que tenía 1,24 gramos de alcohol en sangre.

Si bien se le labró el acta de infracción y se le retuvo el auto en ese control -lo retiró horas después de pagar la multa-, quedaron dando vueltas dudas en cuanto a si se había cumplido estrictamente el protocolo en esta etapa de aislamiento social por la pandemia por el Covid-19.

Episodio reprobable

El legislador brindó -después que se conociera el suceso del que había sido protagonista-, una tibia explicación sobre su proceder y pidió disculpas. No obstante recibió el repudio de un importante sector de la sociedad; y desde la Fundación Estrellas Amarillas hubo fuertes reproches a su accionar. No faltaron los que estimaron que si hubiera sido un ciudadano común, o no tan conocido, se lo hubiera trasladado a una Seccional como sucedió en múltiples ocasiones en estos momentos de restricciones.

Cómo actuó la Policía

«Conozco lo sucedido por la prensa, y queremos saber cuál ha sido el accionar de la Policía en ese caso», sostuvo Carola. Y agregó: «Estamos esperando si nos mandan de la Cámara de Diputados alguna actuación relacionada con la cuestión. Si no es así vamos a esperar unos días y trataremos de averiguar cómo actuó la policía. Nosotros no tenemos facultad para investigar a un diputado, pero sí el accionar policial», completó.

Casos de abusos de autoridad

Por otra parte Juan Carlos Carola admitió que hay «bastantes casos» de denuncias que involucran a policías: «Algunos por abuso de autoridad; otros por violencia de género, y también algunas actuaciones que tienen que ver con el funcionamiento interno que no tienen tanta trascendencia. Pero los importantes no son tantos en función de la problemática de estos últimos meses. Serán unos 15 ó 20», relativizó.

El titular de la F.I.A. le dijo a este medio que «bajaron mucho las denuncias por abuso. Se estuvo trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, y a partir de ahí todo se tornó todo más razonable, la cosa está más tranquila… Y sí, hay que apelar un poco al sentido común», completó.

Necesidad de normativas claras

Carola planteó que «puede pasar que la Policía no tenga toda la normativa exacta para trabajar con seguridad, porque por ahí las instrucciones verbales no son fáciles de recordar, y las leyes son muy viejas y todo eso da lugar a confusiones. La Ley de la Policía es de la época del Proceso, aunque se está trabajando para cambiarla», indicó.

¿Jefe civil?

El funcionario -consultado al respecto- dijo que «la normativa da opción a tener un jefe civil, aunque no recuerdo ahora que haya tenido alguno; pero hay distintos métodos. Se puede recordar que Hipólito Yrigoyen fue comisario civil», y en La Pampa un ex comisario llegó a ser gobernador de la provincia, como Aquiles José Regazzoli.

Siguió Carola señalando que «tendría que ser alguien que tenga un conocimiento práctico de la Policía, o quizás se puede pensar en establecer una jefatura eventualmente mixta. Esto tendría cierta razonabilidad, porque no se puede tener de jefe a alguien que no conoce de la actividad policial», concluyó.

