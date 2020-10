Se trata de Nelson Muñiz, de 36 años de edad, quien estaba alojado en el hotel del ACA de Santa Rosa.

La Policía y el Ministerio Público Fiscal siguen la búsqueda del hombre que estaba aislado en un hotel de Santa Rosa, escapó y se hizo inhallable para las autoridades. Se trata de Nelson Muñiz, de 36 años de edad.

La denuncia formal la presentó Carlos Delgado, quien está a cargo de los controles sanitarios correspondientes al COVID-19. Explicó que una enfermera que tenía la tarea de control en el hotel del ACA le comunicó que cuando fueron a verificar a la habitación correspondiente se encontraron con la ausencia de Nelson Muñiz.

Muñiz está domiciliado en la calle Forchieri de Santa Rosa. Nadie pudo precisar hacia dónde se retiró y los esfuerzos por encontrarlo hasta ahora no dieron resultados positivos.

Este domingo se van a cumplir 72 horas de búsqueda. Por el momento hay dos causas judiciales abiertas: por un lado, hay una investigación abierta por su «desaparición»; y por el otro -una vez que lo encuentren- entrará en vigencia la actuación por la violación de la cuarentena.

La policía cree que Muñiz todavía permanece «oculto» en algún barrio de Santa Rosa. «Uno de los temas que complica su búsqueda es que no usa redes sociales y el teléfono lo tiene apagado….además, como no estaba residiendo acá, aparentemente no tiene novia ni tampoco amigos. Los familiares nos dicen que no saben dónde está», admitió una fuente policial.