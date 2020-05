La decisión que adoptó el gobernador Sergio Ziliotto, principalmente en el marco de la pandemia de Covid-19, que llevaron a La Pampa a ser una de las provincias con mejor status sanitario, se vieron reflejados en una encuesta a nivel nacional, donde el mandatario obtuvo una imagen positiva «sobresaliente».

El listado fue elaborado por la encuestadora cordobesa CB Consultora Opinión Pública hizo un sondeo nacional, y según sus datos Ziliotto se encuentra en el segundo lugar con una aceptación del 68,3 %, únicamente superado por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, que obtuvo el 70,1 %. El tercer lugar lo ocupa Gustavo Sáenz, de Salta, con 67,9%, y el cuarto Gustavo Valdés, de Corrientes, con 66,6%.

En la base del ránking de gobernadores quedaron: Mariano Arcioni de Chubut (29,2%), Juan Manzur de Tucumán (32,4%), Alicia Kirchner de Santa Cruz (33,5%) y Sergio Uñac de San Juan (40,3%).

Alberto, primero en La Pampa

Por otro lado, en el mismo sondeo también se midió la imagen del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la vice presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y del ex mandatario, Mauricio Macri.

Con respecto al presidente, la estadística reveló que posee una imagen positiva superior a la negativa en todas las provincias, y donde mejor mide es precisamente en La Pampa, donde posee una aceptación del 75,7 %. En cambio, en Córdoba tiene la peor imagen, con el 53,7%.

En el caso de la vicepresidenta, únicamente obtuvo una imagen positiva superior a la negativa en Santiago del Estero (74,7%), Formosa (69,5%), Tierra del Fuego (60,6%), La Pampa (57,9%), Misiones (54,8%), Catamarca (53,9%), Santa Cruz (51,8%) y Provincia de Buenos Aires (50,9%).

Al ex presidente Mauricio Macri no le fue tan bien debido a que, tras cuatro años al frente del Ejecutivo nacional, obtuvo una imagen negativa superior a la positiva en todas las provincias del país, excepto Córdoba. Los mejores resultados los tuvo en Córdoba (52,9%), Ciudad de Buenos Aires (46,6%) y Mendoza (41,6%).

La encuesta

El sondeo se realizó entre el 23 y el 25 de mayo a personas de todo el país mayores de 16 años de distinto sexo, nivel educativo y franja etaria. La recolección de información se realizó a través del Sistema CAWI (online en dispositivos móviles) y se utilizó un cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa como instrumento de recolección de información.

El tamaño de la muestra fue de 18.438 casos en total con un promedio de entre 600 y 1200 casos por distrito. Lo que da un error de muestreo de 3% en promedio.

«Es nuestra primera experiencia en hacer un ránking de gobernadores. Elaboramos 24 encuestas que se contestaron a través de los dispositivos móviles. En Mendoza contamos con 965 casos, lo que le da a la encuesta un margen de error del 2,8%», explicó el director general de CB Consultora, Cristian Buttié.

Para Buttié, el contexto de pandemia genera una situación especial en la que ya no tienen tanto peso los colores políticos para potenciar las figuras de los líderes. «Hoy se consolidan los liderazgos de consenso. Y más allá del color político, Suárez ha estado en sintonía con las decisiones de Alberto Fernández. En Córdoba, mientras que la Nación anunciaba planes, el gobernador (Shiaretti) los cortaba y después anunció un ajuste en la caja de jubilaciones. Esas decisiones hicieron caer su imagen», señaló el especialista en diálogo con Los Andes.