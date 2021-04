El Periodístico Impacto Castex se comunicó con el director del hospital Pablo F. Lacoste, José Luis Alfonso. El doctor confirmó el colapso sanitario y dijo que ni en Castex, ni en Santa Rosa ni en General Pico hay más camas. Informó la llegada de tres modulares, pidió que se suspenda el Superclásico y llamó a la conciencia de cada ciudadano castense.

«Estamos en una situación sumamente complicada», comenzó el director Alfonso en la charla con Impacto Castex. «No es para generar miedo, pero deduzco que si los casos no bajan La Pampa no sería ajena a volver a la fase 1, la realidad es que se nos puede desbordar todo y no tenemos los recursos que tiene Buenos Aires», continuó contundente.

Con respecto al colapso sanitario, el doctor se sinceró y dijo que pensó que iba a ser más tranquilo y luego se sorprendió porque en pocos días se multiplicaron los casos. «Nos sorprendió porque como estrategia aumentamos los horarios de hisopados y cualquier persona tenía la posibilidad de hacerlo».

«Ayer tuvimos 30 nuevos casos, por lo cual aumentaron exponencialmente estos días y en total tenemos 114 activos, sumando que en un rato van a salir los test rápidos que se hicieron hoy». Para sostener la situación el Director contó que abrieron una ala del hospital con cuatro salas de internación para pacientes con COVID-19 y están por habilitar dos más, hasta que lleguen los modulares solicitados.

«Los modulares ya están gestionados», informó. Ahora falta que la Intendencia ponga manos a la obra en construir un playón para montar la estructura, que va a quedar fija. «Tarda un tiempo porque hay que equiparlos», dijo Alfonso con respecto a los tres modulares solicitados. Contó que además del modular fijo con monitores, camas y duchas, también va a llegar un consultorio respiratorio externo al Hospital y otro modular para el control optativo de enfermería.

El doctor Alfonso explicó que esta nueva cepa «no respeta factores de riesgo». Es rápida, agresiva y contagiosa, un 50% más que la del años pasado. «Esta cepa no toca tanto a los mayores sino a los jóvenes de entre 30 y 50 años», relató.

El jefe del hospital pidió que el Superclásico se suspenda por unos días. Con respecto a las prácticas de fútbol, dijo que se realicen pero con protocolos. Declaró que está a favor de la presencialidad en las escuelas porque el sistema educativo esta «muy aceitado» y siempre ha actuado correctamente acorde con la situación.

«Nadie pensaba que íbamos a tener una pandemia de esta magnitud, los recursos son finitos, el oxigeno y las camas se acaban, el recurso humano se agota», expresó. «Lo único que hacemos es trabajar». Alfonso dijo contundente «no podemos pedir colaboración, se están muriendo niños, y acá hay un deber ciudadano que nos tenemos que ayudar entre todos». «Tal vez sea este nuestro pico de casos, pero no sabemos si va a ser peor».

«Ya no dependemos de que el presidente o el gobernador nos prohíba ciertas cuestiones, es nuestro deber como ciudadanos cuidarnos».

«Dios quiera que en estos 15 días los casos bajen», pidió el Director. Finalizando apeló a la responsabilidad ciudadana y pidió mucha conciencia social y respeto por el prójimo.