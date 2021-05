El alejamiento del ministerio de la Producción de Ricardo Moralejo, y la asunción en esa cartera de Fernanda González, primera mujer en ocupar el cargo, mereció consideraciones de la Unión Industrial de La Pampa. El presidente de la institución, Rubén Gorordo, expresó que el sector en estos tiempos de pandemia logró mantener su nivel de actividad en un 50%, y se pudieron mantener los puestos de trabajo. Y en ese sentido destacó el apoyo del Gobierno Provincial y del Banco de La Pampa. El dirigente puntualizó que nada debe cambiar demasiado con la nueva ministra, y que hay que seguir apoyando a las pymes de la región.

-¿Qué sensación les queda en Unilpa con el alejamiento de Ricardo Moralejo del Ministerio?

-Habíamos establecido un vínculo entre Unilpa y el Ministerio muy importante mientras él estuvo al frente, pero estamos convencidos que la nueva ministra le va a dar continuidad a este vínculo. No tenemos que dejar de reconocer lo importante que fue Ricardo Moralejo para la industria y las Pymes de la Provincia de La Pampa, ya que se anticipaba a los problemas y veía de qué manera lo resolvíamos en conjunto. Sin dudas fue inesperado para todos su alejamiento, y lo cierto es que a lo largo de todos estos años tuvimos su apoyo y el de su equipo de trabajo, en lo que respecta a la situación de las industrias y pymes de la región. Pero cuando se trata de una cuestión de salud, en eso uno no tiene más que respetar. Todos tenemos un conocido o alguien cercano que esta pandemia ha afectado.

-¿Con que expectativa aguardan la gestión de la nueva ministra?

-La designación de Fernanda González al frente del Ministerio de Producción se aguarda con mucha expectativa y optimismo en el sector. Todos los integrantes de nuestra institución esperan un pronto encuentro, para poder desarrollar políticas en beneficio de todo el sector industrial pampeano.

-¿Tenían un concepto formado de su perfil?

-Sabemos que es una mujer que ha sido muy eficiente y responsable en los puestos de trabajo que le ha tocado, y creemos y estamos convencidos que así lo va a hacer dentro del Ministerio de la Producción, en continuidad de la labor de Ricardo Moralejo.

-¿El hecho que sea la primera mujer en ocupar el cargo le puede dar una impronta diferente a la gestión?

-No creemos que sea diferente la gestión, ya que es una continuidad de trabajo por la información que uno va teniendo del gobierno provincial. Desde el gobernador Sergio Ziliotto hacia abajo la idea es acompañar a las Pymes y no creemos que sea diferente al ser mujer, cuando uno está capacitado para la realización de las tareas que debe realizar no distingue de géneros.

-¿Ustedes consideran que se necesitan reestructuraciones dentro de la cartera? ¿En todo caso que apunten a qué?

-A nosotros, en la industria siempre nos surgen necesidades, pero sabemos y tenemos presente que la prioridad la tiene salud y hay que ser respetuosos en eso debido a la situación que estamos atravesando. En cuanto a dónde apuntar a la cartera, creemos que debe ser hacia toda la reactivación de las Pymes, con subsidios de tasas o mejora en el financiamiento.

-¿Cuál es la situación del sector?, ¿se produce o está muy parado?

-La situación que estamos atravesando desde al año pasado afectó a las actividades industriales en mayor o menor medida, dependiendo la actividad. Según relevamientos que realizamos, poco más de un 50% de las empresas mantuvieron su nivel de actividad y casi un 40% la disminuyeron.

-¿Cuántos trabajadores tienen nuestras industrias?

-No tenemos un número certero, lo que sí sabemos es que no hemos tenido baja de personal. Si bien son empresas pymes, pequeñas, han podido mantener los puestos de trabajo de sus empleados con un esfuerzo muy importante que todos conocemos en el sector industrial.

-¿Cómo se han sostenido en este tiempo de pandemia?

-Armando protocolos, cada industrial supo asumir su responsabilidad dentro de su empresa y peleando el día a día han podido sostenerse. No podemos olvidarnos de la asistencia del Gobierno y el Banco de La Pampa con tasas subsidiadas ya sean para mantener el personal pero también en distintos tipos de créditos con un Compre Pampeano tan importante para nuestra zona.

-Se han sentido asistidos entonces desde el Gobierno y el BLP.

-Sí, claro, el Gobierno y el Banco de La Pampa estuvieron trabajando codo a codo y atentos para llegar con asistencia a todos los sectores y sostener las actividades para que no impacten directamente en el empleo.

-¿Tienen algo concreto para proponer desde Unilpa?

-Que se siga trabajando en conjunto con las autoridades para colocar valor agregado a la producción provincial y que se le permita dar a los productos no sólo un tránsito federal, sino también de exportación y generar trabajo genuino. Creemos y estamos convencidos que Fernanda, como nueva ministra, lo seguirá haciendo como se venía trabajando sin problemas. Demás está decir que va a tener el apoyo de nuestros industriales para que se sienta cómoda en su puesto, en lo que sea necesario. Por supuesto deseamos y apostamos al éxito de su gestión.

Fuente: Diario La Arena