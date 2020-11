En los últimos días, el tema del deplorable servicio de Internet se trasladó al recinto del Concejo Deliberante. Allí, abordaron dos posibilidades. Una, inédita, que el propio cuerpo deliberativo lo gestione con una prerrogativa de Departamento Ejecutivo. La otra, presentada por la intendenta Marta Paturlanne, cediéndole la prestación a una empresa de Santa Rosa, pero los concejales le pidieron corregir «algunos detalles» e «información documental». «Las dos están siendo analizadas», dijo el presidente Guillermo Farana.

La propuesta del Concejo, presentada hace dos semanas por los ediles de Cambiemos, Bernado Ocejo y Bibiana Luján García, está enmarcada en duras consideraciones. Afirman que la caótica situación del servicio de Internet es por la «negligencia que padece el Ejecutivo en la prestación». Y que «la incompetencia mostrada por el Ejecutivo, obliga al Concejo a tomar directa intervención en el asunto».

El proyecto pretende crear «en el ámbito del Concejo un área de Conectividad, bajo el cual se prestará el servicio municipal de Internet», esto bajo la órbita del presidente del cuerpo legislativo, Guillermo Farana. A esos efectos le piden a Paturlanne que traspase el servicio al ámbito deliberativo y que, en 30 días, se firme un convenio donde se establezca como será el funcionamiento, la cuestión administrativa y el aporte de recursos.

«Unica con idoneidad».

Por su parte, Paturlanne giró al Concejo su propia iniciativa sobre el tema afirmando que «buscar la solución se torna cada vez urgente». En la nota acepta que el servicio ha llegado a tal grado de ineficiencia que es directamente de «incomunicación», que hay una necesidad insatisfecha en la localidad.

La jefa comunal reveló que al llamado de la comuna se presentaron tres propuestas de oferentes privados: Tecno Wifi, Link y el local Gabriel Badal. Asegura que su decisión es aceptar la primera, porque «es la única que reúne las condiciones de idoneidad».

Paturlanne envió el proyecto de ordenanza a fin de que el Concejo la autorice a firmar el correspondiente convenio con Tecno Wifi. Y más allá de los detalles técnico administrativos a contemplar, la mandataria habría consensuado con esa empresa santarroseña que esta ofrecería el servicio gratuito al municipio, el Concejo, el Polideportivo y la estación de servicio.

Sesión trunca.

El presidente del Concejo, Guillermo Farana, hizo un llamado a extraordinaria en horas de la tarde. «La idea era tratar de avanzar en el tema Internet. Puntualmente queríamos tratar el pedido de la intendenta de autorización para firmar un convenio con Tecno Wifi. Pero se frustró porque no nos llegó la información que solicitamos», le dijo a este diario.

«Hay varios detalles de la propuesta que no están claro o no están. Por ejemplo pretende que el convenio sea hasta 2027, y nosotros pensamos que tiene que ser solo por el tiempo de ésta gestión. Tampoco había precisiones sobre condiciones, precios, calidad, entre otros», agregó.

«Nos parece bien que el Ejecutivo haya reaccionado, por eso llamé a extraordinaria. No se pudo, pero la pasamos para el próximo martes. Esperamos que para entonces desde el Ejecutivo nos hagan llegar la información documental de los puntos a aclarar», concluyó Farana.

