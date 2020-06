El intendente de Huinca Renancó, Córdoba, Oscar Saliba dijo «los dichos del Gobernador de La Pampa (Sergio Ziliotto) son desacertados y tienen un estado de locura que nos parece raro en un gobernante». El mandatario se refirió al maltrato por parte de la policía para los vecinos de Huinca Renancó que ingresan al territorio pampeano por problemas de salud o comercial durante los más de 70 días de cuarentena por el Covid-19.

Vecinos de esa ciudad cordobesa relataron a este medio que si continúan las restricciones de paso, no permitirán el ingreso de los trabajadores de la sucursal del Banco Pampa que funciona en Huinca Renancó.

En diálogo con este diario el intendente Oscar Saliba explicó que la gente de Huinca tiene un vínculo directo con La Pampa, por salud, comercial, familiar, y desde el inicio de la pandemia se han producido diversos incidentes con la policía al momento de pasar de una provincia a otra. Gobierno de La Pampa decidió un estricto control en el límite ubicado en la ruta nacional 35 y a pocos kilómetros de Realicó por la emergencia sanitaria del Covid-19.

El funcionario se mostró muy ofuscado por las medidas del mandatario Sergio Zillioto dijo: «Estoy bastante molesto como ciudadano y como intendente de la ciudad tengo que ponerme al frente de una situación que me parece vergonzosa y autoritaria. Huinca con Realicó y el norte de La Pampa en general, tiene contacto permanente desde el punto de vista de la salud, comercial y hemos sufrido discriminación, no nos dejan pasar, y ayer (por el jueves) retuvieron por más de 30 minutos a una ambulancia que trasladaba a un paciente grave. La verdad es que es una situación incómoda para nosotros que tuvimos dos casos de coronavirus y en Huinca Renancó y ahora hace 50 días que estamos en zona blanca y nos cuidamos muchísimo».

Agregó «el intercambio es fluido en toda la zona, a Huinca viene mucha de gente de Realicó, de General Pico y de todo el norte pampeano y como buenos demócratas que somos nunca vamos a impedirles la circulación, si vienen por algún caso concreto. Me preocupan las formas y el autoritarismo con que nos tratan y además por los dichos del Gobernador que me parecen totalmente desacertados y en un estado de locura que no es lo que corresponde para un gobernante porque es hasta antidemocrático».

Remarcó «hablé con el intendente de Realicó (José Alvarez), con el cual tengo una excelente relación y respeto porque lo conozco y sé que es una persona de bien y hasta él tuvo en algún momento algunos problemas para pasar, así que indefectiblemente esta es una línea que baja desde la Gobernación pampeana».

«A los cordobeses, y particularmente a los huinquenses nos duele porque la República Argentina es una sola y la libre circulación es constitucional, impedir el paso en una ruta nacional es ilegal y esto lo digo como abogado, y además tenés que soportar el maltrato por parte de la policía de La Pampa es peor. Si quieren cortar la circulación que corte el ingreso a los pueblos, pero no la ruta» agregó.

Justicia

Consultado por llevar el caso a la Justicia Federal dijo: «Lo estamos estudiando, hicimos una presentación ante diputados nacionales y legisladores provinciales como así también ante el Gobernador de Córdoba y por supuesto para que interceda y ver la posibilidad de poder hacer un convenio con La Pampa para ver si podemos tener la circulación o lo que corresponde por Ley, dentro de la Ley todo y fuera de ello nada. Veremos que hacer, si ir a la Justicia y que ahí se decida por ahora lo estudia nuestro cuerpo de abogados».

También se refirió a la molestia que algunos vecinos que intentan prohibir el ingreso de los trabajadores del Banco de La pampa, sucursal Huinca Renancó, «no podemos hacer lo que criticamos porque si no esto sería la Ley del Talión ojo por ojo y diente por diente y esto no es así. Tenemos que trabajar y manejarnos en un país como ciudadanos que integramos todos esta República. Apostamos a los buenos oficios de la justicia, de los gobernadores que son quienes tienen que dar solución a este tipo de problemas porque si entramos en esta variante de la pelea vamos a terminar en una situación de conflicto grave».

Productores

La extrema cercanía de ambas localidades separadas por un límite también genera inconvenientes a muchos productores pampeanos o cordobeses tienen campos en La Pampa o en Córdoba viceversa. «Tienen que estar pidiendo por favor para ir a trabajar, buscar alternativas de contactos políticos para que los dejen cruzar y me parece que en un país democrático no podemos actuar de esta manera más allá que haya una pandemia. Tenemos que tomar cuidados lógicos pero sin enfrentarnos. Anoche el mismo presidente de la Nación mostró la provincia de Córdoba y cuál es la situación del Departamento General Roca completo que es zona blanca».

Ambulancias

Ayer viernes ante los reiterados reclamos el Gobernador pampeano firmó un Decreto que autoriza el paso de los vehículos sanitarios y de seguridad. Se permite el paso de ambulancias públicas o privadas, como así también los vehículos de seguridad, sean estos nacionales, provinciales o municipales, que deben contar con el aval del Ministerio de Gobierno y Justicia pampeano.

Además aclara el Decreto que estas excepciones no incluyen a vehículos privados que deban ingresar o egresar de La Pampa por motivos de salud.

Las modificaciones fueron analizadas y aprobadas por el Ministerio de Salud de la provincia, y se informó que las mismas entrarán en vigencia a partir de las 0 horas del próximo 8 de junio.

«Es una falta de respeto»

«Nosotros no vamos a Córdoba como dijo el Gobernador de La Pampa y andamos dando vueltas por ahí para contagiarnos, me parece que es una falta de respeto hacia el resto de los ciudadanos de la provincia de Córdoba. Los pampeanos vienen a Córdoba sin inconvenientes. Tenemos que tomar conciencia que hay que convivir con esta situación compleja que estamos viviendo pero que debemos ser solidarios entre nosotros», expresó.

Finalmente dijo «vemos que con San Luis no tienen ningún tipo de inconveniente pero si con Córdoba y es por eso que estamos molestos, creemos que hay que resolver las cosas de otra manera y no mediante el maltrato y el autoritarismo que puede existir en algunos gobernantes.

Quiero que los pampeanos sepan que no tenemos nada contra ellos a quienes los apreciamos y respetamos, pero si con algunos de sus gobernantes comenzando por el Gobernador que tiene que cambiar su manera de ver al país porque si no lamentablemente vamos a seguir con una grieta importante y no vamos a poder darle solución a las cosas de fondo que nos aquejan a todos los argentinos».

Fuente:La Arena