El diputado Marín, en principio, no recibirá sanciones ni se abrirá una causa penal por manejar alcoholizado a la madrugada en una ruta nacional. “Pagó la multa, reconoció el error y no tenemos nada que agregar”, dijo el jefe del bloque del FreJuPa, Julio González.

El presidente del bloque del FreJuPa, Julio González, afirmó que el diputado provincial Espartaco Marín “reconoció su error” y recibió la multa prevista por manejar alcoholizado en una ruta nacional.

En ese sentido, el legislador rechazó el pedido de la Fundación Estrellas Amarillas, que reclamó sanciones para el diputado peronista.

Espartaco, que pidió disculpas cuando el hecho trascendió públicamente, difundió este viernes una foto colaborando en la elaboración de las viandas que la agrupación política en la que milita reparte los fines de semana en merenderos de Santa Rosa desde que se declaró la cuarentena.

“Y acá estamos, como todos los viernes, cocinando las 1.000 viandas para aquellas familias que más lo necesitan”, posteó.

La madrugada del lunes pasado un operativo policial le secuestró el auto a Marín, cuando regresaba a la ciudad, después de las 2 de la mañana. Al diputado le hicieron un control de alcoholemia que arrojó un porcentaje de más del doble de alcohol permitido en sangre.

Marín pidió disculpas públicamente aunque se permitió inscribir su conducta en el ámbito privado. Desde la Fundación Estrellas Amarillas pidieron sanciones y el diputado macrista Martín Ardohain sugirió que habría cometido un delito penal por violar la cuarentena.



Sin embargo, desde la justicia se informó que no habría cometido un delito porque la cuarentena vigente prohíbe las reuniones sociales después de la 1 de la madrugada, pero no la circulación.

Por su parte, el jefe de la bancada oficialista en la legislatura, Julio “Tato” González, manifestó que “el diputado Marín, Taco, es un ser humano como cualquier persona y como tal ha cometido obviamente una infracción”. “Eso demuestra que funcionan las instituciones, en un operativo policial no se hizo distinción de cargo ni de ningún otro tipo y se aplicó el procedimiento como corresponde”, destacó.

El exministro de Seguridad de la gestión anterior opinó que lo de Marín fue “una falta”. “Esa falta prevé el pago de una multa, y es una falta en la esfera de la contravención”, insistió en declaraciones a CPEtv. Y añadió que “desde lo personal, el propio Taco ha reconocido el error, lo ha hecho público, pidió disculpas, y no tenemos nada más que agregar ante esa situación”.

“Las instituciones funcionaron como con cualquier vecino. Ante la repercusión pública, pidió disculpas, lo cual es muy saludable”, reafirmó. “Lo que se habla en el bloque personalmente o con cada compañero, queda en el ámbito del bloque”, aclaró.

Finalmente, González descartó aplicar las sanciones que reclamó Estrellas Amarillas, la fundación conformada por víctimas de siniestros viales en la provincia. “Entendemos su postura y su lucha. Pero me remito a lo que dije”, señaló.

“Como persona pública ha dado la cara y pedido disculpas, mostrado arrepentimiento. La policía cumplió su rol sin beneficios para nadie. Entiendo la lucha de Estrellas Amarillas, con quienes hemos trabajado muy bien y lo seguiremos haciendo”, remarcó.

Como cierre, expresó que “lo que dijeron otros actores políticos, es buscar rédito de esto, de una acción del ámbito personal”.

Fuente:El Diario