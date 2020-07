El juez contravencional, Miguel Vagge, habló con El Diario sobre el caso que lo involucra. «Por supuesto estoy a disposición de la Justicia y me voy a someter a todo lo que haya que someterse», destacó.

«No todo es como se dice», sostuvo este martes a la mañana el juez contravencional Miguel Vagge en diálogo con El Diario.

El magistrado salió a dar su versión de los hechos en relación a la denuncia que le hizo Salud Pública a él y a otros dos funcionarios judiciales, por haber violado la cuarentena durante el Día del Amigo.

El fiscal general de la Primera Circunscripción Judicial, Guillermo Sancho, también fue contactado por este diario pero no quiso hablar: «por ahora no tengo nada que decir», contestó.

Vagge admitió que el encuentro existió y que se concretó en la casa del juez Pablo Balaguer. Pero aclaró que se produjo «entre las 18:30 y las 20:30 horas, no mucho más de eso…tomamos unas cervezas y picamos algo, no fue un asado de madrugada como por ahí se quiere dar a entender», precisó.

«Incluso originalmente la idea era reservar en algún bar o en algún restaurante, pero después desistimos. Sí estuvieron presentes todas las personas que se mencionan en la denuncia, pero no hubo aglomeración y hasta mantuvimos la distancia en forma prudencial», agregó.

Del encuentro participaron ocho personas: además de Vagge, estuvieron el abogado Marcelo Molín, Laura Iglesias, Josefina Balaguer, el funcionario de Salud, Pedro Arcuri (lo echaron el lunes), el juez Pablo Balaguer, el fiscal general Guillermo Sancho y el contagiado empresario achense Carlos Ruiz.

El magistrado también resaltó que «no teníamos conocimiento de que Ruiz estaba en esa situación…nosotros ahora estamos aislados, como corresponde. Eso lo hicimos el domingo alrededor de las cuatro de la tarde cuando nos avisaron de esta situación», remarcó.

Vagge, de 64 años, vive solo con su esposa. Ambos permanecen en aislamiento. «Estamos en perfecto estado, no tuvimos ni tenemos síntomas», confió.

– ¿Ruiz les comentó algo de los lugares por dónde había andado?, le consultó este diario a Vagge.

– No, no…para nada. Porque como dije anteriormente estuvimos muy poco tiempo y hablamos de cosas banales, nada del otro mundo. Sí sabemos que por su actividad empresarial se mueve mucho, que anda por todos lados. Pero nada nos hizo sospechar de esta situación.

– El juez Sappa, del Superior Tribunal, dijo este lunes a la mañana que las personas involucradas en esta situación pueden perder el cargo. ¿Qué reflexión le merece?

– Nosotros, o yo particularmente, porque estoy hablando en forma personal, por supuesto estoy a disposición de la Justicia y me voy a someter a todo lo que haya que someterse…porque no pasó nada más de lo que estoy contando. Me parece bien que se investigue, no hay ningún problema. Insisto en que sí estuvieron las personas que se mencionan en la denuncia, pero no fue un asado de madrugada…los horarios no son como se quiere dar a entender.