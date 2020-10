El gobernador Sergio Ziliotto dijo que “respetaba” pero que no compartía los motivos de las marchas de las personas que han pedido la “libre circulación” entre La Pampa y las provincias vecinas.

En La Pampa los transportistas y otros trabajadores esenciales pueden ingresar, bajo determinados protocolos que implica la trazabilidad, sin realizar cuarentenas de 14 días, pero es obligatorio al aislamiento estricto a personas que pretenden visitar, por ejemplo, a sus familiares dentro de la provincia.

“Tengo un gran respeto por todas las movilizaciones. Cada uno sabrá cómo encuadra nuestra actitud, si estamos coartando libertades o promoviendo la vida”, manifestó Ziliotto, en conferencia de prensa, donde anunció el regreso a Fase 2 del aislamiento a Santa Rosa.

“Nosotros, así, estamos propiciando para el 17 -Día de la Lealtad Peronista- una movilización virtual. Estamos pidiendo que no haya ninguna manifestación física porque no suma. Todo el que haga actividades esenciales ingresan a La Pampa sin restricciones. Lo único que pedimos es trazabilidad. Hoy no tenemos circulación comunitaria pero alrededor de la provincia sí”, dijo.

“Hay un bien supremo que es la salud”, dijo. “Hay actividades que provocan riesgos. A los medios nacionales no les interesan las provincias. No tenemos todos el mismo estatus sanitario”.

Dijo, incluso, que los test PCR (siglas en inglés de «Reacción en Cadena de la Polimersa») no son del todo confiables.

“He visto propuestas de ciudadanos pampeanos que piden que se hagan protocolos para que ingresen familias de otras provincias con un PCR negativo por cada familia. Pero eso no sirve. Son riesgos que no vamos a correr porque está en riesgo la salud de todos los pampeanos. Los entiendo. Quieren llegar a tener una libertad plena, pero yo tengo la obligación de atender a todos los pampeanos. Y esto lo hemos construido con el esfuerzo de muchos. Siempre estamos buscando alternativas para que haya mayor esparcimiento. No somos un grupo de dementes que estamos gobernador la provincia para encerrar la gente”, sostuvo.