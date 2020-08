Un grupo de docentes autoconvocados compartió su bronca en un chat. Elaboran un documento con reclamos. Están enojados con el gobierno y con Utelpa. «Nadie nos preguntó nada», aseguró Claudia Lupardo.

«No se puede garantizar una vuelta a clase de una manera ordenada», afirmó Claudia Lupardo, una de las docentes que participa en un chat que se organizó para manifestar una reacción ante el anuncio de vuelta a clases presenciales que hizo el gobierno provincial. Lupardo denunció «improvisación» del ministerio y llamó la atención ante el repentino apuro oficial cuando la pandemia aún no ha remitido en contagios en el país.

“De más está decir que no estoy de acuerdo con esta medida. La noticia sorprendió no solo a muchos trabajadores docentes sino a los equipos directivos que se enteraron como nosotros por las publicaciones de los medios de comunicación. Entre ellos, la página del gobernador Ziliotto que ha tomado tanta presencia en esta pandemia”, expresó Lupardo.

“La función de los docentes no se limitó solamente a mandar y recibir tareas. Desde el inicio acompañamos a las familias en todo lo que se te pueda ocurrir. Sumamos nuestro teléfono personal, estar presentes en todos los chat de las familias y de los docentes, que para quien tenemos varias escuelas son muchos. También pusimos a disposición de todos nuestras redes sociales, nos abrimos canales de YouTube, aprendimos a filmarnos, a hacernos google drive. Conocimos el class room y otros programas que nos permitieron manejar los mínimos herramientas de la virtualidad”, detalló.

Lupardo enfatizó que “en estos días hemos tratado de todas las formas de que nuestros alumnos y familias tengan los materiales que necesitan para cumplir con los contenidos mínimos que hemos planificado en el año. Hemos sacado plata de nuestros bolsilllos, eso no es novedad porque siempre lo hacemos, para sacarle fotocopias a nuestros alumnos. Algunos hasta hemos colaborado con comida con los que no la están pasando nada bien. Y hasta hemos recibido la tarea durante los fines de semana y feriados, dejando de lado nuestros propios momentos de ocio tan necesarios en estos momentos de teletrabajo”.

“No nos oponemos en absoluto a que comiencen las clases presenciales. Queremos trabajar. Es nuestro sentido en la vida. Nos gusta estar en las escuelas y hemos sentido un gran vacío en estos meses. Pero queremos que la vuelta no sea improvisada”, aclaró.

“Si hasta hace una semana atrás no había apuro según el ministro Maccione y hoy ya todo tiene fecha, nos sentimos usados. Nadie nos preguntó nada, nadie organizó nada ni siquiera quienes deben bregar por nuestros derechos, que son los representantes gremiales”, reprochó.

En ese sentido, añadió: “Yo soy afiliada a Utelpa y delegada de una escuela y en la última reunión el 5 de agosto no se barajó esta fecha ni ninguna otra. Todo era remoto todo era para más adelante. Por eso nuestra bronca y nuestro temor que no estén dadas las condiciones para volver a las aulas. No nos convencen los argumentos que nos dan y pensamos que va a haber una simultatenidad entre presencialidad y virtualidad. Algo que harían que fueran agobiantes nuestras jornadas de trabajo”, estimó.

“Estamos muy enojados. Y creemos que de esta manera no se puede garantizar una vuelta a clase de una manera ordenada. Esta pandemia ha desnudado graves poblemas en los sistemas de salud y educación. No queremos más parches y tampoco queremos más riesgos de nuestra salud y de nuestras familias”, reclamó.

“¿Esto es para asegurarle una mejor educación a quienes no han tenido vinculación pedagógica? Lo entendemos pero no creemos que esta sea la solución. Ponganle wifi libre en sus casas, denles computadoras, u otros soportes digitales. Alimenten y cuiden a esas familias. Que el estado garantice la conectividad, no de nuestros bolsillos y esfuerzo otra vez. La vuelta a clase debemos decidirla los docentes junto a la comunidad, quienes somos los verdaderos interesados en que se garanticen los criterios sanitarias para preservar nuestras vidas y la de nuestro pibes», concluyó.