Luego de prestar declaración, y ante el aplauso de más de un centenar de familiares, agrupaciones feministas y mujeres de la Corriente Clasista y Combativa, que acompañaron a la joven antes y después de la declaración, Nadia aseguró sentirse tranquila y liberada. Si bien no quiso dialogar con la prensa, dijo: «Me siento liberada y más tranquila».

El fiscal Martos le dijo a este medio: «Se le recibió declaración a Nadia, estábamos esperando este momento, y fue difícil llegar a esta instancia, llevó un año poder lograrlo. Se trabajó mucho en esto, especialmente los psicólogos, los terapeutas, que hicieron todo para que Nadia pudiera declarar».

Respecto a la declaración, el representante del Ministerio Público Fiscal, dijo que «estuvo tranquila, declaró bien, y a mi criterio avala la teoría del caso de la fiscalía, por eso en estos días vamos a presentar la acusación y solicitar la realización del juicio». En ese sentido, aclaró que «la idea es cerrar la investigación antes de la feria judicial. Tengo que esperar un informe a raíz de la Cámara Gesell, pero ese es el objetivo que tenemos».

Signada por la violencia.

Respecto de los aportes generados por la declaración de la víctima, Martos dijo que «fueron importantísimos», y añadió que «de hecho si bien ya teníamos conocimiento por terceras personas de algunas situaciones, ahora los tenemos de primera, de quien es la víctima, como por ejemplo la relación signada por la violencia de género que sufrió ella a lo largo de la relación que tuvo con Laureano González».

Finalmente, el fiscal dijo que «respecto de la causa de los encubridores, Nadia no hizo mayores aportes, pero la fiscalía entiende que existen elementos para llevar a juicio a esas personas, y de hecho se las va a llevar a juicio».

Juicio.

De esta manera, Nadia pudo contar por primera vez ante la Justicia cómo fue el desarrollo de los hechos de violencia que sufrió por parte de González el 15 de diciembre del año pasado en una vivienda que compartían en el barrio Escondido. Se trata de la última instancia necesaria antes de la elevación a juicio, ya que la investigación estaba concluida, tal como había adelantado el fiscal Martos el 26 noviembre pasado a este medio.

Tras casi un año de investigación, recopilación y análisis de datos, el lunes declaró el padre de la víctima, Jorge Lucero, y ayer concluyó la declaración de Nadia, que se demoró debido a la recomendación de los psicólogos y el equipo de especialistas que la atiende desde el día que entró de urgencia al Hospital Lucio Molas.

«Habla poco».

Tras la brutal agresión con golpes y cortes que puso en riesgo su vida y la obligó a estar internada durante 52 días en terapia intensiva y luego en una habitación de menor complejidad del Hospital Lucio Molas, la joven debió seguir con tratamiento psicológico y rehabilitación física.

Luego de su larga recuperación, se la ha visto participar activamente de marchas contra la violencia machista y de eventos solidarios. Sin embargo, según contó su hermana a este diario, Lucero no recuerda el episodio que tuvo que vivir y «habla muy poco».

«Ella habla poco y nada, muy poco habla. Más de un sí, un no o bueno no dice, recordar no recuerda nada pero sí cuenta episodios anteriores».