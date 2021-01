En el descargo publicado por las empresas revelaron que a las dos reservas naturales mendocinas ya existentes, desean anexionar una tercera, que comprendería también las nacientes de ambos cursos, y que utilizan el agua a su antojo.

El 19 de enero el Poder Ejecutivo de Mendoza publicó en el Boletín Oficial de esa provincia el decreto que contiene el acuerdo alcanzado en el año 2018 con las empresas privadas Sominar SA y Luncay SA para gestionar las áreas naturales que se encuentran dentro de terrenos privados que las firmas poseen en la zona cordillerana de Mendoza, donde nacen los ríos Atuel y Diamante.

La publicación tuvo fuerte repercusión en nuestra provincia, donde a la indignación de las personas y organizaciones se sumó rápidamente la decisión del gobierno pampeano de informar esta novedad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del expediente en el cual se está tratando de acordar cómo realizar el manejo conjunto y equitativo del río Atuel.

Comunicado.

A principios de semana, las empresas elaboraron un comunicado de prensa que subieron a sus redes en el que aclararon, en primer lugar, que no realizan actividad minera, y a renglón seguida detallaron los alcances del acuerdo con el gobierno mendocino.

De su lectura surge con claridad que tanto las firmas privadas como el gobierno de Mendoza, en manos de Alfredo Cornejo en ese momento, ignoraron de plano los fallos judiciales que determinan la interprovincialidad del río Atuel, que ordenan hacer un manejo conjunto y solidario de sus aguas y buscar los mecanismos para una gestión conjunta del recurso.

No solo ello sino que revelaron que a las reservas naturales ya existentes, Laguna del Atuel y Laguna del Diamante, desean crear una nueva área protegida, emplazada entre aquellas dos, que sería la Reserva Natural Privada «El Sosneado». Ese es el nombre de la estancia propiedad de la firma Sominar. En esta estancia se encuentran las dos reservas naturales mientras que la firma Luncay «posee manantiales y surgentes de agua mineral dentro de la misma Estancia El Sosneado que no se encuentran en explotación».

Reservas naturales.

Según el parte de las empresas, la Reserva de Recursos y Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel fue declarada en el año 2012 por la ley mendocina 8516, mientras que la Reserva Natural Laguna del Diamante fue creada en el año 1994, merced a la ley mendocina 6.200, y ampliada en 2005 (ley 7422).

«En el año 2018 -dice el comunicado- se firmó un Convenio de Cooperación y Colaboración entre la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Mendoza y las dos empresas mencionadas para la gestión ambiental y turística de ambas Reservas Naturales Provinciales, dado que gran parte de ellas se encuentran dentro la propiedad privada de la Estancia, participando conjuntamente en la elaboración de un «plan de manejo» de las áreas de acuerdo al Art. 13 de la ley N° 6045 – Ley de Protección de Áreas Naturales de la Provincia de Mendoza».

«Asimismo, y con el único fin de preservar los importantes recursos naturales de la zona, ambas empresas hicieron los estudios y realizaron las presentaciones correspondientes para declarar a los terrenos que se encuentran entre ambas Reservas Naturales Provinciales como Reserva Natural Privada «El Sosneado», y otorgarle a esta área el reconocimiento de la provincia».

«De esta forma -detallaron-, dentro de la propiedad estarían parte de la Reserva Natural Provincial de la Laguna del Atuel, parte de la Reserva Natural Provincial de la Laguna del Diamante, y la Reserva Natural Privada «El Sosneado», conformando un importante corredor de conservación ambiental».

La intención de las empresas, expresaron en los párrafos finales, «es cuidar y preservar los recursos naturales de la Estancia El Sosneado, elaborando esquemas de control junto al cuerpo de guardaparques provinciales y Gendarmería Nacional» y desarrollar el eco-turismo en la Estancia El Sosneado. Todo ello «conviviendo con las actividades de los crianceros que arriendan los puestos para la cría de animales y el arrendamiento de los potreros en el Area Protegida por ISCAMEN desde el año 1997 para el cultivo rotativo de ajo, papa semilla, y alfalfa, entre otros».

