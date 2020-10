La localidad tiene 16 casos confirmados. El municipio restringió algunas actividades y pidió hacer aislamiento voluntario para reducir la circulación del virus.

La comunidad de Trenel vive estas horas con preocupación. Tras pasar desde el inicio de la pandemia sin casos de coronavirus, en los últimos días se confirmaron 16 contagios por lo que el municipio local decidió restringir lo más posible la circulación de personas.

Al día de hoy, hay más de 800 vecinos y vecinas en aislamiento por contacto con casos positivos. Además, se pidió un aislamiento voluntario y se suspendieron por esta semana los encuentros sociales, locales gastronómicos y actividades deportivas como gimnasios o fútbol 5. «Todo por precacución para que que no haya que lamentar más contagios. Por ahí a la gente no le cae bien, pero el virus está», le dijo a este medio el intendente de la localidad, Horacio Lorenzo.

El jefe comunal detalló que entre los contagios hay una mujer de 89 años que está internada por precación en una unidad móvil en General Pico. El resto están en hoteles de la ciudad norteña. «Están todos bien, pero según los médicos van a aparecer más casos porque hay gente con sintomas», reconoció Lorenzo.

«Desde el municipio se está asistiendo mucho a la gente aislada y a los positivos mediante apoyo psicológico. La gente de Salud Pública trabaja a destajo, es para sacarse el sombrero. Ayer Epidemilogía estuvo todo el día, también la Policia colabora muchísimo», agregó.

El edificio municipal también fue cerrado, al igual que la cooperativa local y las dos postas sanitarias. El intendente también explicó que muchos comerciantes de rubros que no son considerados esenciales decidieron cerrar. «Ojalá podamos controlar esto cuanto antes», se esperanzó.

«En el municipio hay gente aislada por lo que no tenemos el personal completo, así que también andamos con algunos voluntarios y gente que colabora para llegar a la población. Hay abuelos aislados que les ayudamos para hacer las recetas y conseguir remedios. Y tenemos un apoyo fuerte de la provincia. Tratamos de concientizar a la gente y por eso les pedimos que hagan aislamiento voluntario, lo que se cumple bastante porque no anda nadie. Evidentemente cuando el virus golpea es cuando más conciencia se toma», remarcó.

-¿Tienen preocupación que esto pueda derivar en un brote como en Alvear, Larroudé o Catriló?

-En Alvear en pocos días se fue de cero a más de 100 casos, acá no. El único tema acá es que, según los médicos, no se pudo establecer el nexo epidemiológico. No sabemos de dónde vino el primer contacto. Pero yo soy optimista, va a ir mejorando. Vamos a tener más casos, pero no creo que se transforme en un brote. Estamos muy pegados a General Pico, se interactúa mucho. Era raro que no tuvieramos algún caso, nos iba a tocar.

-¿No había habido casos previamente?

-Tuvimos casos sospechosos y gente hisopada, pero todos dieron negativo. Ahora apareció un chico contagiado y en dos o tres días tenemos 16 casos. Hay mucha gente aislada así que creo que se va a controlar bastante.

-¿Cómo es la situación en el geriátrico y en el hogar de ancianos?

-En el hogar, cuatro o cinco chicas se internaron con los abuelos hasta que pase esta semana. En el geriátrico hay un caso de una abuela, la que está internada en Pico, y también hay cuatro o cinco chicas con los abuelos pero están todos en buen estado de salud.