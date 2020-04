El paciente cero de coronavirus de La Pampa está a punto de recibir el alta médica. Según confirmó el propio afectado a Diario Textual, los últimos tres análisis para Covid-19 ya le han dado negativo. Igual aún resta un análisis más para confirmar definitivamente que este hombre, de 71 años y de Santa Rosa, ya no tiene el nuevo virus. «Creo que ya estoy cerca de que me den el alta», dijo a Diario Textual, desde su casa, en una comunicación telefónica.

Este hombre -que pidió reserva de identidad- dio positivo para Covid-19 el 24 de marzo. Desde ese día y hasta el 2 de abril estuvo internado en el Hospital Molas. Ahora se encuentra en su casa, aún aislado y monitoreado diariamente por personal de Salud. «Es admirable el trabajo y la paciencia de los médicos y enfermeras y de todo el equipo de Salud», asegura.

Regresó del exterior, junto a los otros tres santarroseños, el pasado 16 de marzo luego de un viaje a Dubai y España. Desde ese momento, realizó un aislamiento social voluntario. «Nosotros nos adherimos al protocolo en forma inmediata. Tal es así que adelantamos el viaje 12 días. Llegamos a Ezeiza y nos subimos a nuestro auto para volver a Santa Rosa -junto a su esposa y un matrimonio amigo-. Llegamos a Santa Rosa y metimos el auto dentro del garaje. Desde ese día no salimos más, a excepción del momento en el que me sacaron para internarme. Ni siquiera, al día de hoy, hemos visto a nuestros hijos«, dice.

Ya el día 20 de marzo presentó sintomatología y fue internado cuatro días después, cuando dio positivo. «Tuve tres picos de fiebre, normales como cualquier gripe. Pero como tenía antecedentes de una neumonía, me internaron», cuenta.

Su esposa de 68 años, por el momento, no tiene síntomas y todos los análisis le han dado negativo para Covid-19, dice.

Por su parte, la pareja amiga -un hombre de 78 años y una mujer de 69 años- dieron positivo del nuevo coronavirus el día 29 de marzo. «Ellos están en su casa, perfectamente bien», dice.

A su vez, también dio positivo otro hombre amigo, del Conurbano bonaerense, con el que también viajaron al exterior. Se encuentra en La Matanza. «El está internado, pero la señora no tuvo contagio», cuenta.

“Yo no tuve miedo. Además, la atención del personal de Salud es admirable. Eso me tranquilizó. Tenemos en La Pampa un recurso humano extraordinario, como también el tecnológico. A eso hay que destacarlo”, explica.

A su vez, dice comprender a la población que los ha señalado. “A mi criterio, el mundo no estaba preparado para recibir una cosa así. Tan explosiva. Entonces, ante lo desconocido y los medios amarillistas y las redes sociales que desinforman, hay gente que no está preparada para recibir esa información y responde con agresiones. No tiene que ver con que sean más o menos cultos o más o menos con recursos económicos”, sostiene. “Esa gente se ponen a la defensiva y responde con agresiones al que posiblemente la pueda contagiar. Los entiendo, pero es algo ilógico», finaliza.

Fuente:DIario Textual