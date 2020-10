Comerciantes, independientes, profesionales y productores de localidades de La Pampa y Buenos Aires se concentrarán el domingo a las 15:30 horas en el limite de las dos provincias.

Bajo el lema “somos un solo país”, referentes de distintas actividades económicas de Tres Lomas, Saliquelo, Quenuma, Trenque Lauquen, Pellegrini y General Acha confluirán en el límite pampeano con la provincia de Buenos Aires para reclamar la “libre circulación”.

“Muchos tenemos problemas para pasar a trabajar a la provincia, residimos en Buenos Aires y tenemos que ir todos los días a La Pampa. Hoy tuve un día horrible, no me dejaron pasar en la caminera, estuve como cuatro horas y me tuve que volver”, contó una de las personas que forma parte de la organización de la protesta.

“Es un pedido de ayuda, de respuestas, para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto”, señalaron.

La protesta surge como repercusión de la realizada en Realicó el fin de semana pasada. “La idea es replicarlo en todos los puestos camineros donde no se puede circular entre provincias”.

El pedido no es solo económico. “También le pasa a las familias que viven en una localidad limítrofe, en un campo, y que en muchas ocasiones no pudo pasar a ver a su familia”.

La convocatoria se hizo por redes sociales y mensajes telefónicos donde cuentan que el “Grupo de Autoconvocados por la libre circulación” está conformado por “ciudadanos luchando por la libre circulación sin hisopado y sin cuarentena”,

Aclaran que es “sin ningún tinte político” y resaltan que los impedimentos para circular “nos afecta a todos: familia, salud, especialistas, personal de salud, comerciantes, viajantes, productores”.

“Todo aquel integrante que desee realizar política partidaria le pedimos que por favor la deje de lado y nos acompañe como ciudadanos, ya que está lucha es por un bien común”, finaliza la convocatoria.

Fuente: El Diario