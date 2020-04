El 7 de abril se informó el primero, y hasta ahora único, caso positivo de Covid-19 en General Pico. Ese martes, la ciudad se vio convulsionada con la noticia. Al poco tiempo de darse a conocer el caso, distintos rumores ganaron la calle y de manera irresponsable comenzaron a circular por redes sociales e incluso se hicieron eco algunos medios de comunicación.

La empresa de remises en cuestión fue Del Pueblo 3. Su propietario, Marcelo Luis “Chivo” Teja, conocido por su actividad comercial y su participación en el automovilismo pampeano, brindó detalles sobre lo sucedido a La Red Pampeana. Desde aquel día, a la fecha, nunca se explicó lo que realmente ocurrió. “No hubo una voz oficial”, cuestionó Teja y aseguró que “fue una fea experiencia la que pasamos”.

“La verdad que hubo varios periodistas, no digo todos, y algunos colegas (remiseros) hicieron leña del árbol caído y hablaron cualquier cosa. Hubo acusaciones que dolieron mucho”, se lamentó ‘El Chivo’, haciendo referencia a los falsos rumores que cobraron fuerza en redes sociales pero que también reflejaron medios periodísticos poco cuidadosos.

Teja destacó la “responsabilidad” de la joven que llegó a Pico desde Ecuador

“Es la hermana del remisero que trabaja con nosotros. Llegó a Pico en colectivo, avisó que venía desde Ecuador y automáticamente se puso en aislamiento en una habitación de su casa”, reveló Teja y aseguró que la joven ni siquiera saludó o abrazó a sus padres. “Luego fueron al Hospital (Gobernador Centeno) y le pidieron que haga el aislamiento, pero que el resto de su familia siga con su vida normal”, detalló. Es decir que la chica quedó aislada, mientras que el papá, la mamá y el hermano (el remisero) siguieron con sus actividades. “Él (remisero) me contó eso, entonces lo dejé trabajar”, aclaró el propietario de Del Pueblo III.

El empresario piquense también contó que la joven viajó desde la Terminal de Ómnibus de General Pico hacia su casa en otra empresa de remises, no con la de su hermano. “La chica llegó en remise a su casa, de los que están en la Terminal. Se aisló y luego de unos días empezó a sentir los primeros síntomas. Una vez que se confirma el caso positivo (se estima que pasaron ocho días), recién ahí le piden al remisero que deje de trabajar”, recordó Teja en diálogo con el periodista Rubén Arias.

La llamada al fiscal Agüero

“Esa noche no pude dormir”, manifestó “El Chivo”y aseguró que estuvo muy preocupado. “Me desperté pensando que era una locura lo que había pasado y lo llamé al fiscal Armando Agüero, con quien tengo una gran amistad. Le conté la situación y no lo podía creer. Le pasé un listado de todos los choferes, se les tomó declaración para ver quién había tenido contacto y quién no”, precisó.

“En total fuimos nueve personas, entre personal y telefonistas, los que estuvimos en cuarentena con toda nuestra familia. Nos comimos 17 días encerrados y cerré la remisera. Si él había tenido contacto con su hermana, no me habría perdonado haber seguido trabajando”, contó Teja y recordó que finalmente toda la familia de la joven arrojó resultado negativo a la prueba de Covid-19.

“Nunca hubo voz oficial”

Para finalizar, los periodistas de La Red Pampeana y el mismo Luis Teja lamentaron la falta de una voz oficial. La pregunta: ¿Por qué lo dejaron trabajar?, se volvió a repetir y “El Chivo” contó que “según me dicen, así lo indica el protocolo de Nación y se aísla a todo el núcleo familiar cuando se confirma que el caso es positivo”.

“Esta gente ni siquiera saludó a su hija cuando llegó de Ecuador y todos los miembros de la familia dieron negativo”, destacó Teja y recordó que las nueve familias que debieron ser aisladas recibieron asistencia de la Municipalidad de General Pico.

Para finalizar, reveló que el joven remisero todavía no volvió a su trabajo. “Hasta el viernes de la semana pasada estuvimos encerrados. El sábado se hizo un trabajo de desinfección y empezamos a trabajar, pero él todavía no. Me dijo que se iba a tomar su tiempo; se habló mucho y está muy dolido”, cerró.