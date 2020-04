Esta jubilada de 68 años dice a Diario Textual, desde el otro lado del teléfono, que siempre confió en poder recuperarse luego de contagiarse el nuevo coronavirus. «Yo, la verdad, soy positiva y siempre creí que íbamos salir. Y confié también en los médicos. Por eso quiero agradecer a los que estuvieron en la primera línea de la trinchera. En mi caso, fueron tres médicos que venían a mi casa, con esos trajes que parecían espaciales, pero siempre con buena predisposición, sin sentir miedo y haciendo chistes para levantarnos el ánimo. Yo los llamo los Ángeles de la Guarda y los Gigantes de la Trinchera. Ponelo a eso en la nota, por favor: son los Gigantes de la Trinchera».

Prefiere no dar su nombre. “No quiero que algunas personas, a veces con mucho odio o miedo, se ensañen con mi familia”, explica en diálogo con Diario Textual.

Vive en Santa Rosa. “Ayer me notificaron que ya no tengo el virus”, cuenta.

Es una jubilada del Estado. “Fui empleada administrativa de Salud. Los últimos años trabajé en el Hospital Molas”, cuenta. “El mismo hospital con el que estoy agradecida por cómo afronta esta pandemia”, dice. “En realidad, estoy agradecida a todo el personal del Hospital Molas, al grupo de gente que trabaja directamente contra el Covid-19, al Ministerio de Salud y al Gobierno de La Pampa. Eso ponelo en negrita«, pide.

Es la esposa del “paciente cero”. Ella, su marido y un matrimonio amigo regresaron el 16 de marzo al país desde un viaje por Dubai y España. Todos, en diferentes días posteriores, fueron diagnosticados con Covid-19. Y todos en estos momentos están dados de alta médica. “Ninguno ya tiene el virus”, explica. Así, ahora, solo queda una paciente que aún no ha sido dada de alta: es una joven de Pico, que en las próximas horas o días podría ser declarada recuperada de la enfermedad.

“Nosotros, en realidad, hicimos el aislamiento social en forma permanente desde el 16 de marzo. Primero estuvo internado mi marido (el 24 de marzo), después le dieron el alta y luego me dio positivo a mi (el 8 de abril)”, cuenta.

Dice que, pese a tener el alta médica, aún no saldrá a la calle. “Obviamente por una obligación cívica, yo y mi marido vamos a continuar aislados unos diez días más o cuando el presidente o el gobernador nos digan que podemos salir”, explica. “Hay cosas que se conocen y cosas que no del Covid. Por eso, por responsabilidad, vamos a estar unos días más totalmente aislados. Estamos sumamente bien en casa y no tenemos ni nos hace falta salir”, explica.

-¿Cómo se proveen de mercadería?- le consulta Diario Textual.

-Tenemos tres hijos, dos de ellos en Santa Rosa. En un primer momento, mis hijos nos traían cajas con mercadería y la dejaban en la vereda. Nos avisaban, salíamos y, sin tener contactos con ellos, las ingresábamos. Hace un tiempo que, directamente, empezamos a hacer compras por la web. Viene el cadete, deja las cosas y se le entrega un sobre con el dinero. Por eso podemos seguir así. No queremos tener aún contactos con los hijos ni los cuatro nietos ni los amigos. Total, ahora, con internet nos vemos, charlamos y nos reímos. Nuestros hijos, además, nos siguen pasando videítos con los chicos. Hay que proteger a todos. A la familia, a los amigos, a toda Santa Rosa y a toda La Pampa.

-¿Le hizo mal la opinión de la gente por las redes sociales?

-Mucha gente nos dio ánimo. Nos llamó y nos alentó. Pero también casi todo el mundo opinó. No opinó la ciencia, opinó gente que no sabía o no sabe del tema o que no nos conoce y ponía en dudas nuestras medidas de protección hacia el resto de la sociedad. Y eso nos hace mal a todos. Incluso publicaron fotos, con mucha maldad, de nuestros nietos. Eso es maldad. Es querer hacer daño.

-¿Tuvo miedo en algún momento?

-Siempre tuve mucha confianza por cómo nos habíamos protegido. No tuve miedo, aunque sí respeto al coronavirus.

-¿Tuvo algún síntoma? ¿Fiebre o pérdida de gusto u olfato?

-Nada de nada. Ninguno de eso, ni fiebre ni nada. Jamás un síntoma. Soy asintomática total.

-¿Y su marido?

-Tuvo un pico febril y fue internado, pero siempre estuvo controlado. Estuvo una semana internado. Nosotros, con mi marido, tuvimos unos ángeles de la guarda. Fueron los médicos y enfermeros.