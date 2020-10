Velázquez fue puesta en función como jefa del PAMI en Castex el primero de marzo del corriente año.

Emilia Margarita Gallo, conocida por los lugareños como “Anita”, perdió a su hijo de 16 años Carlos Victor Gaccio durante el año 1992 en la llamada laguna de Garello, ubicada entre Monte Nievas y Eduardo Castex.

Durante el año 2017 Castex tenía como intendente a Julio González, Anita vivió un momento difícil cuando un domingo 6 de septiembre encontró que habían profanado la tumba de su hijo y sus nietitas.

En diálogo con Impacto Castex la madre del niño al que le profanaron su tumba cuenta que Gabriela Velázquez, encargada del PAMI en la localidad, le dijo por medio de una llamada telefónica que se retracte porque lo que contó “mancha la buena imagen del diputado González”.

La maniobra de “apriete” por parte de Velázquez como encargada del PAMI no es de extrañarse dado que el cargo que ocupa se lo debe a González. Sin embargo, lo único que logra es oscurecer aún más la situación y la involucra en este nefasto hecho de profanamiento de tumbas.

“Conozco tanto a los padres de González como a los de Velázquez, no me pienso retractar porque ésta es mi verdad y no importa cuantas veces me lo pregunten voy a contar siempre lo mismo; es lo que me tocó vivir” cuenta Ana.