En la batalla contra el Covid-19, los distintos rubros innovaron en elementos de protección para evitar la propagación del virus. En Catamarca, una farmacia incorporó un robot hecho en Munich, Alemania, que no solo ayudó en la eficiencia de tareas y aumento de la productividad, sino que evitó el contacto entre empleados y clientes y bajó a cero los contagios por Covid-19 del personal.

Una joven empresaria de Catamarca revolucionó el modelo de farmacias argentinas gracias al robot y bajó a cero los contagios por Covid, increíble apuesta en pandemia. Sus tareas son escanear, chequear vencimientos y personalizar stocks. Mide 2,83 metros de alto y el remedio tarda segundos desde el área de almacenamiento a manos del cliente.

“En un viaje a Europa lo vi en una farmacia de Munich, analicé el modelo y con la remodelación de una de mis farmacias, me planté traerlo a la Argentina, no sin atravesar la burocracia que eso implica, barrera de importaciones, trabas impositivas, etc. Lo mandamos a a diseñar, le agregaron unos paneles laterales para que funcione como necesitamos en nuestra cadena y justo con la llegada de la pandemia lo pusimos en funcionamiento”, contó Florencia Sosa, de 29 años y CEO del Grupo de Salud con base en Catamarca.

El robot maneja las tareas diarias del negocio, con tanto protagonismo en sus funciones en pandemia que bajó a cero los contagios por Covid del personal. Antes de la nueva incorporación, en la farmacia – que cuenta con 17 empleados – 5 habían contraído el virus.

Entre las ventajas del robot en una farmacia se encuentran:

Optimiza el ciclo completo desde el ingreso de la mercadería hasta su salida

Mayor velocidad en menor tiempo: el vendedor siempre en mostrador

Mayor eficiencia personal y menor contacto personal

Reducción del tiempo de fila en cajas por aceleración del proceso entrega

Alto rendimiento y gran capacidad de almacenaje en menor espacio

Distribución automática a cada puesto de venta

Control vencimiento productos

Máxima seguridad en relación a stock y preparación

Reducción errores dispensa

Aumento ventas

La idea fue pionera en Argentina pero muchos países del mundo ya lo están haciendo con gran éxito y buena recepción de parte de la comunidad, sobre todo en tiempos de Covid 19.

“La adopción del robot justo en el período que lo trajimos a Argentina, logró el objetivo de disminuir el riesgo de contagio entre empleados y clientes”, dijo Sosa y afregó: “En el rubro farmacias la decisión de la provincia fue considerar esencial y apto vacunación primera etapa, al Farmacéutico que hay uno por local, el resto de los empleados de atención de público no se encuentra vacunado al momento. Y lo cierto es que un medicamento pasa por muchas manos y a las farmacias ingresan muchos potenciales enfermos. Con el robot se evitó esta manipulación innecesaria y se redujeron a cero los positivos de Covid”.

Además de grandes resultados a nivel productividad y rentabilidad también permitió la reducción de colas de espera, lo cual trajo indirectamente una reducción de la tasa de contagios en la sociedad catamarqueña, una de las pocas provincias del país que al inicio de cuarentena nacional anunciada en marzo 2020 no registraba casos positivos.

Sosa fue convocada por diferentes entidades y foros de Salud y Medicina, a exponer su caso de éxito. Y el robot se convirtió en un modelo que ya están imitando diferentes cadenas de farmacias del país; un elemento innovador que da signos de que la industria no es ni será la misma después de la pandemia y del rol que ocupará la tecnología y la despersonalización en el futuro de la salud digital.

Fuente: Minuto Uno