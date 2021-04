La mujer encontrada fallecida dentro del auto, en cercanías de una laguna de General San Martín, propiedad de la familia, habría sido por una ingesta masiva de medicamentos.

El fiscal Raúl Miguez Martin, a cargo de la investigación, fue consultado sobre el resultado de la autopsia realizada al cuerpo de la mujer hallada a las 2 del domingo, luego de una larga búsqueda de policías y familiares.

Miguez dijo que si bien no está el informe oficial, «podemos decir que no hubo ningún signo de violencia, no hay ningún tipo de lesión externa y la causa del fallecimiento fue una ingesta masiva de medicamentos, una sobredosis».

Explicó que «esto coincide con todos los revelamientos que realizó la Agencia de Investigación Científica en el lugar del hecho, con los testimonios que se fueron recabando ese día. No hay ningún indicio que haga dudar».

Fuente: La Arena