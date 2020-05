Esta mañana se reunió el Comité de Crisis local de General Pico, donde sus integrantes se mostraron preocupados por la «relajación» en los cuidados de la población en los últimos días a partir de la mayor circulación tras el primer día de salidad recreativas.

El encuentro se realizó durante la mañana en el auditorio del centro cultural Médano, y estuvo encabezado por la intendenta Fernanda Alonso. También estuvieron presentes el subsecretario de Seguridad Ciudadana de la provincia, Agustín García, y el senador y secretario general del Centro Empleados de Comercio, Daniel Lovera.

El Comité se reunió a partir de la modificación de las condiciones de la cuarentena en la provincia, ya que desde ayer están autorizadas las caminatas recreativas y a partir del lunes en lo comercial también habrá algunas flexibilizaciones, según explicó Alonso.

“Esta semana, desde la Dirección de Comercio, organizamos una recorrida informando los protocolos que se tienen que cumplir en los diferentes puntos de venta habilitados para abrir sus puertas”, dijo. Y una vez más apeló a la responsabilidad de cada uno, ya que consideró que de lo contrario «será muy difícil controlar el cumplimiento de las normas».

Alonso les pidió a los representantes de las instituciones intermedias presentes hacerse cargo de esta responsabilidad, ya que consideró que se podría producir un retroceso en la flexibilización que se ha alcanzado.

Todos los presentes coincidieron en su preocupación por la relajación percibida en la gente durante los últimos días y que se ha manifestado en una mayor circulación de personas en los lugares públicos, muchas veces haciendo caso omiso a las indicaciones que se recomiendan, para evitar riesgo de contagio.

El jefe de la Unidad Regional II, Cristian Dupuy, informó que en el día de ayer se labraron 160 actas y que esperaban un número similar para este sábado.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, por su parte, explicó que la seguridad se ha reforzado en los diferentes puestos camineros ubicados en la provincia «con una intensidad que no ha habido en mucho tiempo».

Lovera agradeció a los comerciantes de General Pico «que desde un primer momento tuvieron la predisposición de cumplir con las medidas de aislamiento decretadas, a pesar del perjuicio económico que esto conlleva».

«Ahora lo que no tenemos que hacer es relajarnos, cada uno desde su lugar debe hacer docencia, transmitir a la gente que no es salir a pasear, sino a comprar lo necesario y manteniendo recaudos”, manifestó el senador.

Desde el Colegio de Farmacéuticos señalaron que es muy importante que desde los comercios se explique y se eduque a la gente. «El comercio tiene que dar el ejemplo, debe ser el que ponga el límite, el comerciante tiene que dar pautas claras», dijo Lorena Pereyra.

Esteban Vianello, director del Hospital Centeno, indicó que «debemos seguir respetando el distanciamiento social, que las caminatas deben ser de no más de dos personas y que se debe tratar de no rozarnos con otras personas. No debemos desaprender, lo que veníamos haciendo hasta ahora».

Finalmente los funcionarios y los representantes de instituciones intermedias acordaron intensificar la difusión de las medidas preventivas, acrecentar los controles y apelar «incesantemente a la responsabilidad que le cabe a cada persona desde su lugar, cualquiera sea, como parte de la comunidad».

