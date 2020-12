A pesar de las dificultades que generó la pandemia de Covid-19 en este 2020, la localidad de Jacinto Arauz se mantuvo medianamente bien en lo económico y con el apoyo de la sociedad, se pudo manejar bien la parte sanitaria. Además, la gestión inició con una reducción de salarios de funcionarios comunales y concejales.

«Año difícil, inédito totalmente, inesperado, para los que estamos en la primera gestión, el primer año, el gobernador (Sergio Ziliotto) y el presidente (Alberto Fernández) lo mismo, como que teníamos otra expectativa de lo que iba a suceder. Veníamos con otras esperanzas, ideas y proyectos que se vieron truncos en todo nivel, a raíz de la pandemia que realmente nos pegó muy fuerte, a todos y en todos los niveles de la sociedad, del comercio, de las libertades, de la vida normal que llevan los pueblos principalmente», le dijo a este diario la intendenta Gabriela Labourié, al analizar el primer año de su gestión.

«Creo que lo manejamos medianamente bien, tengamos en cuenta que esto arrancó en marzo y nosotros tuvimos los dos primeros casos de los tres (positivos de Covid-19) hasta ahora en noviembre. La gente fue muy coherente y consciente, más allá que por ahí nos relajamos un poco, igual siempre insistimos con los cuidados correspondientes», manifestó.

Reducción de sueldo.

Sobre cómo se manejó el municipio en este caso, señaló: «Nosotros como funcionarios municipales creamos un fondo Covid, donde aportamos todos los meses un porcentaje del sueldo, que se utilizó para gastos de salud, traslados, pasajes, con todo lo que tenga que

ver con lo que fue sucediendo a lo largo del año, lo mismo hizo la Provincia, el Concejo Deliberante lo hizo aparte, lo depositan en una caja de ahorro y lo manejan ellos».

Además, surgió un dato inesperado, que hasta ahora no había trascendido en los medios periodísticos. «Inclusive yo me bajé el sueldo con respecto al intendente anterior, yo adecué mi sueldo, inclusive hoy yo cobraría mucho más de lo que cobro con respecto al intendente anterior», reveló.

«Nadie supo que reduje los sueldos del intendente, funcionarios y por ende de los concejales. Inclusive los sueldos nuestros están congelados desde hace unos cuatro meses, aumentan los sueldos de los empleados, pero no de los funcionarios», agregó.

Más adelante manifestó que, en cuanto al presupuesto, «nosotros teníamos previsto algunas obras que no pudimos realizar, tuvimos unos días el municipio cerrado, la cobranza disminuyó pero los servicios se siguieron brindando igual, tenemos varios empleados que no están yendo

a trabajar, que hacen falta, que son mayores de 60 años o tienen alguna patología, por decreto están autorizados a no presentarse al trabajo, tampoco podemos reemplazarlos por una cuestión económica de fondo lógica, la verdad, estoy muy agradecida con el personal municipal que quedó trabajando, se multiplicaron en muchos casos».

Iluminación.

La intendenta araucense destacó que ya han cambiado más de 100 luminarias en lo que va del año, «los cabezales que cambiamos en la rotonda y acceso al pueblo, toda la calle Perón,

todas de la calle Artigas»

«Ahora vamos a completar la calle Mengelle, de a poco vamos a ir cambiando todas, también en el paseo de la salud, esa iluminación es nueva, en la playa de estacionamiento frente a Molisud convirtiéndolo en un lugar seguro. En esto estamos hablando de más de dos millones de pesos que se invirtió en iluminación», agregó.

Asfalto y viviendas.

Labourié también contó que se compró asfalto. «Vamos a terminar el riego asfáltico de las últimas 10 calles que quedaron de la gestión anterior, ya estamos haciendo bacheo, es una inversión importante. Cuando presenté el proyecto con un millón y medio me alcanzaba para

comprar la emulsión, cuando lo compramos no me alcanzó, intervino el dólar en el medio, igualmente ya lo tenemos acá, vamos a terminar el último sellado».

Por último, la jefa comunal explicó que se presentó «el plano de las seis viviendas del plan Mi Casa, optamos de hacerla con construcción tradicional, tuvimos que trabajar en un plano y un cómputo de materiales propios, de construcción tradicional, una vez que el IPAV nos habilite y nos deposite el dinero correspondiente vamos a empezar a construir esas viviendas», concluyó.

Fuente:La Arena