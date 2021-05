Las estadísticas indican que, al menos hasta ayer, ya son 427 pampeanos que han fallecido en poco más de un año de pandemia.

El grueso de los fallecimientos se ha registrado en estos últimos meses. Lo cierto es que, cada vez, hay más muertes: en los últimos 14 días se registraron 73 por complicaciones derivadas del covid, es decir, 5,2 por día. Una cifra impensada a comienzos de año.

Ziliotto también ayer, cuando habló de los pampeanos fallecidos, anunció un cierto cambio de prioridades en el plan de vacunación. “Cada vez que llegan vacunas, establecemos las prioridades y ha quedado muy claro el nivel de transparencia del Gobierno provincial. Y acá hay algo que vamos a respetar a rajatabla: no vamos a vacunar a una sola persona sana, más allá del rol que cumpla en la sociedad (NdeR: por ejemplo, esenciales), por encima de otra persona con comorbilidad. Vamos a privilegiar la vida…”, sostuvo, emocionado. “No he podido privilegiar la vida de todos. Hay muchos pampeanos y pampeanos que han fallecido por no tener la vacuna. Y a medida que la vayamos teniendo, vamos a privilegiar a las personas con comorbilidades. No vamos a vacunar a ninguna persona sana, más allá del rol que cumpla en la sociedad, si tenemos pampeanos con comorbilidades”.

Hasta el momento se había vacunado a algunos esenciales, sanos, antes que a otras personas con comorbilidades.

Fuente: Diario Textual