Pero a la tarde se supo de un control en el geriátrico municipal, donde se reportó dos casos positivos, el caso de un interno y el restante de una trabajadora del lugar, por lo que hoy se continuará hisopando a los abuelos del geriátrico y el próximo lunes se hará lo mismo en el Hogar de Ancianos.De esta manera, al finalizar la tarde la cifra de contagiados fue de 7, totalizando 19 casos activos y más de 200 personas aisladas, entre ellos el Diputado Provincial Oscar Beilmann.Bernasconi.Ayer también volvió a preocupar la situación de Bernasconi, que venía con algunos días de amesetamiento, inclusive de baja en la cantidad de contagios, pero volvió a sumar 11 casos, llevando la cantidad total nuevamente a 34 positivos activos.En las últimas horas, el equipo de salud local desarrolló una nueva jornada de búsqueda activa de casos positivos de Covid-19 en el hospital, mientras tanto, otro grupo de profesionales continuó dicha actividad en la residencia de Adultos Mayores «Las Marias». En este establecimiento se realizó el testeo rápido arrojando cinco casos positivos de la docena de internos, los que fueron derivados a los hospitales de su pueblo de origen, el resto que dio negativo fue hisopado (PCR) y se esperan los resultados para las próximas horas.

Un allegado al centro asistencial, le dijo a La Arena que por primera vez tienen pacientes internados por Covid, también fueron derivadas tres personas a Santa Rosa, dos se encuentran en un hotel y el restante se encuentra estable en el CEAR.

San Martín.

Por su parte, la localidad de General San Martín, reportó dos nuevos casos de Covid, incrementando el total de afectados a 13 personas y casi 100 aislados preventivamente. En Abramo siguen los 4 casos positivos.

Vacuna.

Ayer, los hospitales de las localidades del sur recibieron las vacunas Spunik V y el personal de Salud comenzó a vacunarse de inmediato. «Es un alivio, una situación esperanzadora», le dijo a La Arena la directora del hospital Rogelio Amicarelli de Bernasconi, Noelia Sbaizero.

Si bien nadie lo dice abiertamente, hay cierto malestar con la falta de empatía de algunos grupos que no respetan el distanciamiento, el uso de barbijo y demás. Pero también, con quienes participaron en distintas juntadas transgrediendo lo recomendado ante la situación de pandemia, que enferma y mata gente.

Uno de los profesionales le dijo off de récord a este medio, con ciento grado de amargura, que si todos hubiesen respetado las recomendaciones hoy no estaría pasando esto. «La cuarentena sirvió, pero hicieron todo lo posible para romperla. Ahora tenemos que remarla nosotros y lo vamos a hacer, aunque no nos aplaudan más, aunque desgraciadamente tengamos que poner también nuestros contagiados», concluyó.