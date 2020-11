El gobernador Sergio Ziliotto dijo que este fin de semana se podrá tener un análisis del impacto de los ingresos a la provincia por motivos sociales. Insistió que un objetivo es que para las fiestas «no falte a la mesa ningún pampeano o pampeana».

El gobernador Sergio Ziliotto dijo que “este fin de semana va a ser determinante para ver si impactó que vengan a la provincia pampeanos y pampeanas por motivos sociales. A partir del análisis tomaremos decisiones”, anunció.

El jefe del Ejecutivo señaló al referirse a la pandemia del coronavirus y la consecuente cuarentena que “siempre he dicho que la mejor herramienta es la solidaridad y la responsabilidad social. Cada vez que hemos podido hemos tomado decisiones mirando la situación epidemiológica, pero poniendo en marcha las actividades económicas”.

“Poner en marcha los eventos -explicó después en referencia a la medida que se tomó esta semana- significa no solo dar respuesta a las necesidades sociales sino a las necesidades de trabajo. Siempre hemos priorizado que quienes no han podido trabajar vuelvan a hacerlo. La prioridad es la actividad económica, siempre hemos planteado ese esquema”.

El gobernador añadió que en ese contexto “hay un camino a transitar y depende de cómo lo transitemos estaremos en determinado escenario para las fiestas, que no falte ningún integrante de la familia. Queremos que estén todos. Que puedan venir todos los que no están en la provincia, pero que tampoco falte alguien por el Covid”.

Recordó que “La Pampa está toda en Fase 5. Quizá viene el momento más difícil de la pandemia, es una época sensible, de relajamiento, y que se conozca medianamente la fecha de vacunación aumenta ese relajamiento. Necesitamos eliminar la posibilidad de mortalidad. Vamos a convivir, la pandemia no terminó y esperemos que no haya segunda ola”.

“Nuestro principal objetivo es que los pampeanos, vivan donde vivan, vuelvan a la normalidad lo antes posible, con la mejor calidad de vida y sin olvidarnos que hubo más de 60 pampeanos y pampeanas que fallecieron. El gran objetivo es que en la mesa de la Fiestas estén todos los pampeanos”, completó.

Fuente: El Diario de La Pampa