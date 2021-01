Más de 260 pampeanos y pampeanas que estuvieron internados en Santa Rosa y General Pico por Covid-19 fueron transfundidos con plasma de pacientes recuperados. Si bien su eficacia no está comprobada al 100%, las autoridades sanitarias concluyen en que trae beneficios para que la persona que tiene el virus activo se recupere de una mejor manera.

«Al día de hoy son 181 transfundidos en Santa Rosa y 82 en General Pico. Hemos tenido entre 90 y 100 donantes de plasma», informó la jefa del Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas, Ana Paula Portalez

Explicó que en la actualidad están recolectando un promedio de 6 unidades de plasma por día. A pesar de la ola de contagios que se registra desde hace unas semanas en la provincia y que provoca una mayor cantidad de pacientes internados, Portalez aseguró que «a todos se les pudo transfundir plasma».

«En los últimos 15 días que tuvimos un pico importante de casos la demanda de plasma fue más exigente. Pero nunca nunca faltó plasma para los pacientes. Hubo días en que entraba un donante y transfundimos ese plasma en el día», explicó.

«Tenemos stock, la gente es solidaria y viene expontáneamente a donar. Llaman al teléfono y también hacemos el trabajo de informar a los médicos o familiares de pacientes internados para que vengan a donar. Hacer el trabajo de concientizar a la gente para que done plasma», comentó.

El donante tiene que haber pasado 28 días desde su PCR positiva, o por lo menos 14 días del último día del alta de su contacto estrecho si no fue hisopado y no tiene positivo. De acuerdo a informes nacionales sobre el funcionamiento de esta terapia, se pudo comprobar que muchos de los enfermos que recibieron el plasma de los pacientes recuperados estaban en terapia intensiva y, tras ello, mejoraron muy rápido y hasta fueron dados de alta.

Explicó el procedimiento para las y los donantes. «Se sacan sangre y vemos si tienen anticuerpos. Una vez que los tienen pueden donar por aféreris, que es lo ideal porque obtenemos tres unidades de plasma por donante. Esa máquina está en el Molas. Pero también la persona puede donar sangre y se usa el plasma. Esto se va a poder hacer en Pico», dijo.

Consultada por la cantidad de pacientes que donan plasma por día, Portalez dijo que son «dos de aféresis por día. Que son 6 unidades. Más los que pueden donar plasma a través de la donación convencional de sangre, que son uno o dos por día. Estamos teniendo entre 6 y 8 unidades por día de promedio. Pero no es tan sencillo».

El Banco de Sangre del Molas tiene a disposición el celular 02954-15549910 para que la gente se comunique para donar plasma.

Trabajo

La jefa del Banco de Sangre destacó el trabajo que realiza el personal administrativo del lugar. «El banco de sangre siempre trabajó de lunes a viernes y con esto trabajamos todos los días, no hay fin de semana, no hay feriado. Destaco el trabajo de Mariana y María Rosa, que son las administrativas que empezaron a hacer un trabajo que antes no hacían. Fue maravilloso reclutando donantes y confeccionando todo el protocolo administrativo frente a este tratamiento», afirmó.

Fuente:El Diario