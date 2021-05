A buen ritmo marcha la construcción de viviendas del plan «Mi Casa» en la localidad de Trenel y las autoridades municipales esperan poder entregarlas antes de la finalización del plazo que el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) dio para la terminación de las ocho unidades habitacionales.

Esa es la expectativa en la localidad, donde algo más de 130 aspirantes se reempadronaron en la última actualización. «La lista es importante, por eso ya tenemos asignadas otras cuatro unidades y esperamos recibir más para dar respuesta», sostuvo el intendente de la localidad, Horacio Lorenzo.

La construcción actual arrancó en febrero y en la última inspección los técnicos verificaron que están por encima de la exigencia, por lo que los constructores estiman que podrán tenerlas listas para habitar antes de fin de año. «Todo depende del clima y de lo que pueda ir complicando la pandemia, no queremos crear falsas expectativas porque hay gente que las espera, pero estimamos eso», indicaron.

Las viviendas tienen en la actualidad lista su mampostería y colocados los techos. También están revocadas en el exterior y trabajan en la misma tarea en los interiores. Las que ya están listas son objeto de la colocación de aberturas. «Vamos bien, pero ahora entramos en la etapa difícil del clima y con muchas horas menos de trabajo por la falta de luz natural», indicaron.

Lo que viene es todo el trabajo interior de instalación de redes eléctricas, de agua y de gas, lo que requiere no sólo de más tiempo sino también de personal especializado. En la actualidad, unas 20 personas trabajan en forma directa en la construcción y aguardan sumar entre cuatro y cinco más a la hora de los servicios.

«Este es un gran plan, no sólo por la vivienda en sí. La decisión del gobernador de que los municipios hagamos la obra aporta puestos de trabajo y que podamos comprar todos los materiales en los corralones de la localidad, generamos un interesante movimiento económico», destacó el intendente Lorenzo.

Espacios verdes.

En otro aspecto de la gestión, Lorenzo informó que en la medida de las posibilidades económicas y de la pandemia, el municipio continúa adelante con la intención de atender y mejorar la gran cantidad de espacios verdes que tiene Trenel.

Las últimas tareas se han hecho sobre el Cristo ubicado en el acceso este de la localidad, llamado «Rubén Marín».

«Es un lugar que no tiene una gran infraestructura, pero que como todos requiere de mantenimiento. Estuvimos haciendo trabajos de pintura y también cambiando luminarias con la intención de mostrar un lugar prolijo y agradable a quienes transitan por el lugar o aquellos que van de visita a un espacio religioso como ese», dijo el mandatario comunal.

Fuente: Diario La Arena