«Se priorizarán los trabajadores más expuestos (en la atención de pacientes contagiados de coronavirus) y después en la medida que recibíamos más dosis se

proseguirá con las personas de mas riesgos, incluidas personas geriatrizadas, el personal de geriátricos y personal policial, entre otros», explicó el director del Hospital Pablo F. Lacoste, Gustavo López.

«En realidad estas vacunas llegan en un momento de ansiedad, donde anhelamos que esto empiece a mostrar una luz en el horizonte», agregó.

Desde el Ministerio de Salud de La Pampa remitieron 40 dosis de la vacuna Sputnik V, que no alcanzan para inmunizar a todo el personal que asciende a 90 trabajadores de salud. «Todos los días nos informan de nuevos lotes, pero no puedo anticipar fechas porque no están previstas

certeramente por nosotros», explicó López.

El Hospital de Eduardo Castex anoche tenía el 90 por ciento de las camas ocupadas, con siete pacientes contagiados de Covid-19 en el área de internación. Y durante la jornada derivaron un paciente «en estado severo» al Hospital Gobernador Centeno de General Pico.

Además, ayer se realizaron más de treinta hisopados «a personas con síntomas» del virus.

En el notable aumento de contagios «influyó mucho este encuentro (evangélico) y todos los otros encuentros que se vienen realizando donde las ramificaciones son cada vez mayores y se van perdiendo los nexos epidemiológicos», reconoció López.

Fuente:La Arena