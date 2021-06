La locomotora de un tren de carga chocó y destrozó un carro que era remolcado por una camioneta el miércoles a la tarde, en el sector este de Catriló. Afortunadamente el conductor de a pick up no sufrió lesiones, solo se registraron daños materiales.

Voceros oficiales indicaron a este diario que el siniestro vial ocurrió cerca de las 17.20 horas sobre las vías del ferrocarril, a la altura de un camino vecinal del este de la localidad, a pocos metros del paso a nivel ubicado sobre el acceso Le Clerq.

Una formación de Ferro Expreso Pampeano, compuesta por una locomotora y 36 vagones, que circulaba de norte a sur -tenía destino la estación Catriló-, al mando de dos maquinistas de General Pico, impactó contra un carro con leña que era tirado por una Ford F100, conducida por un joven de Catriló. La pick up ingresaba a la localidad y su conductor no observó el tren.

«Por suerte no pasó a mayores. La camioneta alcanzó a pasar las vías y la locomotora impactó de lleno contra la lanza del carro, que terminó con importantes daños. La Ford solo sufrió roturas en el lateral derecho de la caja de carga», señaló una fuente policial.

En el lugar trabajó personal de la comisaría departamental y de la empresa ferroviaria.

Fuente: Diario La Arena