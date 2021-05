“Durante la jornada del día de hoy se labraron 20 notificaciones por infracción al artículo 205”, anunció el comisario Marcelo Bustos Paulino. “Tres infracciones fueron por encuentro sociales no permitidos y las restante por circular sin permiso ni motivos que acrediten la necesidad de hacerlo”, informó.

Además, agregó que “se secuestraron tres motos por infracción de tránsito, con intervención juzgado municipal”.

“Se recuerda a la población que solamente está autorizado el esparcimiento caminando y no se pueden detener en los parques, no está permitido salir a pasear en vehículos”, recordó el Comisario y señaló que “ha sido imposible poder concurrir a cada llamado de los castense advirtiendo que llega gente a visitar a sus vecino o que anda gente paseando, lo cual no está permitido”.