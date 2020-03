Son varias las consultas que llegan a este diario de vecinos de inquietudes e incertidumbre y consultando de «¿porqué no se cierran los ingresos a Eduardo Castex?», donde solo se permita el ingreso a la gente de la localidad o aquellos que vivan en la ciudad y vengan hacer sus cosas, y los transportes que vengan a abastecer mercadería en la localidad.

La preocupación es mucha, desde hace unos días los vecinos le piden a la intendenta, Mónica Curutchet que se cierren los ingresos de la localidad, pero desde que se tomó conocimiento anoche de que hay un primer caso de coronavirus en Santa Rosa, fueron más intensas las consultas y llamados a este medio donde piden el cierre de Castex.

Bien se sabe que no todo el mundo está respetando la cuarentena, hay gente que viaja a General Pico o Santa Rosa y no lo hace por motivos de trabajo, sino por cuestiones o fines personales. Si bien hace instantes se confirmó que anoche se conformó el Comité de Crisis, ¿porqué la intendenta y el comité no evalúa cerrar a la localidad?.

Castex tiene miedo y se pide que por favor se cierren los ingresos a la localidad o dejar solamente un ingreso para aquellos que tengan que entrar o salir de con la justificación correspondiente.