Estas últimas horas robaron y carnearon dos vacunos en un campo sobre la ruta 8 en cercanías a Villa Mirasol. Según informaron a Impacto Castex los animales pesaban entre 500 y 600 kg, fueron carneados en el lugar, tan solo quedó el cuero, la cabeza y las vísceras.

La fuente consultada comentó que los vecinos en los campos de este sector agropecuario bajo la jurisdicción de la comisaría de Eduardo Castex, se encuentran muy preocupados porque la policía a cargo del comisario Bazán ya hace casi un año no recorre la zona.

Cabe destacar que los sectores rurales aledaños a la localidad también corresponden a la departamental castense, los vecinos de igual manera perciben la ausencia del personal policial y dijeron que «ya no se ve a la policía como se la veía antes, no vale la pena hacer la denuncia porque no hacen nada».

«Esto es tierra de nadie, estamos solos» comentaron los vecinos

Mientras tanto, el comisario Bazán disfruta de sus «MERECIDAS» vacaciones, luego de un extenuante año «ESCLARECIENDO», menos hechos de los que les gustaría admitir, junto a su segundo al mando el oficial Claudio Oses. Bazán, fiel a sus costumbres, utiliza amenazas y amedrentamiento como herramienta fundamental para «ordenar» a la localidad.