El equipo de trabajo del Hospital “Pablo F. Lacoste” está afrontando una grave problemática. El ocultamiento de información de los primeros tres casos positivos, que impide determinar el nexo epidemiológico y aislar a los contactos estrechos y contactos de contactos.

Los dos primeros casos eran comerciantes y no realizaban la Trazabilidad Social; el tercer caso corresponde a otro comerciante que ademas tiene un taller, pero no se informó si llevaba actualizado este registro. Los primeros contagios ni siquiera suministraron un teléfono celular para facilitar el monitoreo diario de las autoridades sanitarias, por lo cual fueron derivados a un hotel en General Pico para que cumplan el aislamiento con control médico. El tercer caso se encuentra aislado con su grupo familiar en su domicilio particular.

Fuentes consultadas –el sábado a la noche- no ocultaron sus molestias y preocupación. En los tres casos, lamentablemente, nos ocultan información. No podemos saber con quienes estuvieron, si viajaron a otra localidad o recibieron personas de otros sitios en sus comercios. Esto dificulta el trabajo para tratar de cortar los vínculos para frenar la propagación de los contagios», confesaron los interlocutores consultados por este diario digital.

“Se está complicando la situación en Eduardo Castex, y si la población no hace conciencia de respetar los protocolos sanitarios y proporcionar información fidedigna a los equipos sanitarios, se puede generar un brote como ocurrió en otras localidades”, alertaron.

En La Pampa el procesamiento de los hisopados no tiene descanso. Este domingo desde temprano se están analizando los testeos realizados en distintas localidades pampeanas, y alertó que ya se confirmaron –a las 11 horas- cinco casos positivos en Eduardo Castex.

«Necesitamos honestidad de los pacientes, porque si no será muy dificultoso poder controlar la situación epidemiológica de esta comunidad», transmitieron con cierta resignación los consultados.

“SIGUEN DE JODA”

Durante el fin de semana se labraron aproximadamente medio centenar de infracciones por violación a los artículos 205 y 239 del CPA, la policía intervino en ocho fiestas clandestinas y hasta un conductor en ebriedad chocó una camioneta.

El caso más inexplicable lo protagonizó un joven que debían permanecer en aislamiento, pero circulaba –en horas de la madrugada- en un vehículo con dos acompañantes, por las calles céntricas de Eduardo Castex. El personal policial y sanitaria local tuvieron que realizaron un operativo de encapsulamiento para trasladar en ambulancia a los tres jóvenes, para que continúen con el aislamiento establecido por la dirección de Epidemiología de La Pampa.

Fuente:Radio Don