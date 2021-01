En la mañana de este viernes, aproximadamente a las 11, asumió al frente de la comisaría Castense, el nuevo encargado de la departamental Marcelo Bustos Paulino, viene desde Winifreda donde se desempeñó de manera impecable durante 5 años.

En diálogo con Impacto Castex, Paulino, hace instantes confirmó que su segundo a cargo será el oficial principal Fabian Gatica, quien hasta este entonces era el encargado del puesto caminero. «El nuevo puesto de encargado del puesto caminero todavía está por definirse» manifestó el comisario Paulino.

En el acto estuvieron presentes, la intendeta Mónica Curutchet, el jefe de la UR1 Guillermo Torres, el subjefe de la policía de La Pampa René Bossio en nombre del jefe de la policía Héctor Lara y del ministro de Seguridad Horacio di Nápoli.

«Desde el comando de la jefatura de la unidad regional, queremos agradecer el trabajo excepcional que hizo David Bazán» Comenzó diciendo el jefe de la UR1 Guillermo Torres, también hizo énfasis en la «calidad humana» del ex comisario y no tuvo reparo en arrojarle flores a un efectivo que si no supiéramos el prontuario que tuvo en Eduardo Castex, podríamos confundir con Superman.

El comisario David Bazán solo puede atribuirse un año en pandemia lleno de golpizas, maltratos, abuso de autoridad y una ineficiencia galopante. Todo comenzó con la designación por parte del ministro González que al igual que el fiscal Mendiara, en esta ocasión, no estuvieron para despedir a su par.

Bazán encontrará nuevo destino a cargo de la zona rural norte

El ex comisario minutos antes de irse agradeció al personal que lo acompañó durante este año y medio, lo que Bazán no tuvo en cuenta es que durante ese tiempo nunca acompañó adecuadamente a sus compañeros y tan solo se limitó a maltratarlos.

Así mismo se hizo presente el sub jefe de la policía René Bossio para poner en funciones al nuevo comisario Bustos Paulino quien trajo un mensaje alentador por parte de Héctor Lara y del ministro de Seguridad Horacio «Nacho» di Nápoli, quienes quisieron asistir pero se vieron imposibilitados por razones de fuerza mayor.

El subjefe pronunció palabras de apoyo para con el nuevo comisario Bustos Paulino, una vez más volvió a expresar su confianza y le deseó resultados igual exitosos a los que obtuvo en Winifreda.

Por su parte el nuevo comisario castense Marcelo Bustos Paulino agradeció a los jefes presentes y se puso a disposición de la ciudadanía y las distintas instituciones que a partir de ahora trabajarán codo a codo.