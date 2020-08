En la última sesión del Concejo Deliberante de esta localidad, realizada el pasado viernes, se aprobó el Presupuesto 2020 y una ordenanza que obliga al Ejecutivo a abrir el comedor municipal los fines de semana y los días feriados. El bloque oficialista logró aprobar la norma madre por mayoría. Pero en la segunda, en forma sorpresiva, tres ediles del oficialismo votaron a favor de la propuesta del edil opositor Leo Monsalve.

La pandemia de coronavirus se cobró otro conflicto político. Esta vez la víctima es la Municipalidad de 25 de Mayo. La comuna tenía proyectada una gestión de 540 millones de pesos para este año. Sin embargo las cuestiones administrativas se atrasaron y, ya cumplida buena parte del ejercicio, fue puesta en consideración del cuerpo deliberante.

Haciendo un resumen de las posiciones, el intendente Abel Abeldaño mandó una proyección presupuestaria donde debió bajar obras públicas, que estaban esbozadas, para reforzar el área de Acción Social. Justamente esta visión política fue criticada por la oposición, que reclamó un ajuste a la realidad, ya que considera que los cálculos son demasiado abultados, y que los ingresos, por regalías y tasas, serán menores a causa del efecto económico negativo que conlleva la pandemia.

Finalmente la norma base de la gestión municipal fue aprobada por mayoría. Los seis ediles del Frejupa levantaron sus manos dando el visto bueno al Presupuesto. Por su parte, los dos concejales del Movimiento Popular Veinticinqueño (MPV) votaron en contra, y el representante de Juntos por el Cambio se abstuvo.

Comedor comunal

También abordaron un proyecto, presentado por el concejal Leonel Monsalve (Juntos por el Cambio), de fuerte contenido social: la apertura del comedor municipal (que no funciona porque la comuna da viandas) los sábados y domingos. El edil aseguró que el reclamo es por percepción propia, a fuerza de «caminar la calle», donde observa que hay gente muy necesitada.

El concejal opositor aseguró que tomó contacto «con referentes sociales como entidades y vecinos que hacen ollas populares y merenderos, que nos dicen que no dan abasto».

La sesión derivó en una pulseada verbal entre los ediles oficialistas, Viviana Fernández y el presidente del bloque del PJ, Néstor Padilla, con su par opositor, y ex intendente, David Bravo.

Monsalve los retó: «Se están desenfocando en la discusión, hablemos de este problema. Esto no es una cuestión partidaria, hay necesidades, si quieren preséntenla ustedes -dirigiéndose al oficialismo- así la aprobamos», indicó. Y dio resultado, porque Bravo sugirió que la apertura del comedor también sea los días feriados.

Pero a la hora de contar los votos hubo estupor. El presidente del cuerpo, Luis Oga, pidió que levantaran la mano quienes votaban por la positiva, él levantó la mano y lo acompañaron sus compañeros de bancada, Alexis Orozco y Lucas Muñoz, a quienes se sumaron los ediles del Movimiento Popular Veinticinqueño, Vanesa Sosa y David Bravo, y, por supuesto, el autor, Monsalve.

La situación fue de sorpresa total para Padilla y Fernández, que votaron por la negativa. El primero, atónito, le recordó a Oga que «es por la afirmativa señor presidente», a lo que el presidente del cuerpo asintió. De todos modos, ante la incredulidad de Padilla, se hizo una segunda votación que tuvo el mismo resultado: aprobada por seis a dos. ¿Qué pasó para semejante desencuentro en el bloque del PJ? Hasta ahora es una incógnita.

