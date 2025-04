El precio del pan y los productos panificados aumentó 12% esta semana en las panaderías de la provincia de Buenos Aires, informó este jueves la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN). Según dijeron, se debe a “importantes subas de los costos que se registran en la industria panadera”.

“Tuvimos que tomar la decisión debido a los constantes aumentos que venimos sufriendo en las materias primas, los insumos, combustibles y las tarifas de los servicios públicos”, dijo Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo y referente de la CIPAN.

Según advirtió la cámara, el de abril podría no ser el último aumento del año porque que varios costos siguen incrementándose. “Debido a los grandes incrementos que venimos teniendo de materia prima, combustibles, servicios, lamentablemente no podemos decir o no podemos informar que no vaya a haber nuevos incrementos”, advirtió Pinto.

