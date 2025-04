El personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (Acoln) y de la Comisaría Departamental de Eduardo Castex realizó un procedimiento que incluyó “varios allanamientos” donde secuestraron estupefacientes y desbarataron una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes. La causa judicial actualmente se encuentra con “secreto de sumario” en el Juzgado Federal de Santa Rosa, pero trascendió que habría “dos o tres detenidos”, y los investigadores continúan “la investigación para determinar ramificaciones y proveedores” de las sustancias tóxicas.

Los procedimientos policiales alertaron a los castenses durante la madrugada del viernes 28 de marzo, y recién ayer trascendieron algunos escuetos detalles ligados a la investigación. Actualmente los investigadores están analizando los elementos que recolectaron en los allanamientos, para determinar la continuidad de la línea investigativa.

El jefe del Acoln, José Giordano, ayer expresó que en las últimas jornadas “tuvimos varias consultas porque estuvimos trabajando en Eduardo Castex donde se hicieron una serie de procedimientos enmarcados en la lucha contra el narcotráfico”, pero “no podemos dar muchos detalles porque es una causa donde estamos trabajando y continúa la investigación”.

El entrevistado confirmó que hay personas detenidas a disposición de la Justicia Federal en una “causa que esta bajo secreto de sumario y está a cargo del doctor Juan José Baric”. Y explicó: “hay causas complejas donde el secreto es fundamental para llegar a lograr la aprehensión o establecer alguna organización criminal que están trabajando en el comercio de estupefacientes”.

-Giordano, las versiones recogidas indican que en la misma jornada que se realizaron los allanamientos en Eduardo Castex también hubo procedimiento en otras localidades donde también hubo detenidos. ¿Esto es así?

-Sí. En otras localidades de la zona hubo operativos que estarían relacionados con los procedimientos realizados en Eduardo Castex.

-¿Estamos hablando de dealers o una organización de comercialización de estupefacientes?

-No puedo especificar a que tipo de modalidades delictiva estamos trabajando, al menos hasta que no avancemos un poco más en la investigación. Pero, cuando la policía realiza varios allanamientos, estamos hablando de organizaciones delictivas o bandas organizadas que están compuestas por tres o mas personas. Esto es lo que estamos teniendo últimamente en La Pampa, donde hemos establecido vínculos entre varias personas y principalmente donde se adquieren los estupefacientes, donde en algunas casos hemos hemos podido identificar a los proveedores en Buenos Aires o Córdoba. Y en algunos casos no solamente queda en La Pampa, sino que también pasa para el sur.

-¿Esto significa que La Pampa ha dejado de ser una provincia de paso y tenemos instaladas organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes?

-Sí, hay diferentes modalidades. Antiguamente se hablaba de paso cuando se hallaba mucha cantidad de drogas o cuando se hablaba de organizaciones. Con el tiempo encontramos que la droga no era solamente

de paso, sino que parte quedaba en Santa Rosa o General Pico y localidades aledañas. Y hay otra modalidad donde una parte de la droga queda en La Pampa y una parte va hacia el sur.

-Causa sorpresa que últimamente se incrementaron en Eduardo Castex los procedimientos y la detención de personas vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

-Sí, por ahí llama la atención. Nos paso en muchas oportunidades donde la policía va por delitos comunes y se encuentran con droga o plantas.

-¿Esto significa que en Eduardo Castex operan bandas organizadas para la comercialización?

-No te lo puedo determinar, pero en caso que haya una investigación que se pueda determinar que exista una banda que esta comercializando en Eduardo Castex, pero hoy no lo podemos asegurar. Si, puedo decir que en su momento se han investigado casos donde había bandas organizadas que tenían epicentro en Eduardo Castex.

