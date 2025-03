El secretario general de ADU, La Pampa, Santiago Audisio, afirmó que el acatamiento al paro de 48 horas en la Universidad Nacional de La Pampa «fue elevado» y consignó que algunos docentes presentaron sus materias porque era el primer día de clase pero dejaron asentado que estaban adheridos a la protesta.

Un punto de fuerte acatamiento, puso como ejemplo, fue el colegio preuniversitario de Realicó, donde sus docentes tienen que costearse los viajes para dar clases, a diferencia de otros puntos del sistema universitario.

Audisio, en diálogo con El Diario, rescató que a nivel nacional hubo «mucho acatamiento» y «es importante que se sostiene el frente sindical» que incluye a los trabajadores no docentes del sistema universitario.

El gremialista no fue optimista sobre la situación, aunque aclaró que no bajarán los brazos. «El paro lo hacemos docentes y no docentes, porque este gobierno nos destrata salarialmente a todos y a todas los trabajadores de la universidad al punto que el sector de los docentes estamos percibiendo un retraso salarial que está entre el 34 y el 40 por ciento, que no tenemos paritarias libres, que el gobierno resuelve unilateralmente y con arbitrariedad un aumento del 1,2 y 1,5 por ciento para enero y febrero».

Los incrementos, señaló, «también van por debajo de la inflación que dibuja este gobierno, así que ni dibujándola nos acercamos a la inflación, y por supuesto que esto va denigrando al sistema universitario, que nosotros justamente lo queremos sostener, en cuanto que está sucediendo ya que muchas y muchos docentes, teniendo que ver que tienen que vivir, atender a las necesidades de su familia, sus necesidades personales, están dejando el sistema universitario», adviritió.

En ese sentido, dijo que «los más afectados son las categorías de los ayudantes de primera, ayudante de segunda, cuyas dedicaciones son simples o semi exclusivos, quiere decir que son docentes que tienen sus salarios rondan entre 150 y 400 mil pesos, como mucho, en antigüedades de hasta cinco años aproximadamente».

El gremialista indicó que generalmente los docentes que están tomando otras opciones por ejemplo tiene relación con Educación secundaria, en la provincia. «Prefieren ir a otro medio, a otro sistema de educación, porque justamente no le alcanza su salario y por supuesto todo esto repercute en la calidad universitaria, por cuanto son recursos humanos que están formados, están en proceso de formación y que por más que el gobierno haga una recuperación inmediata, muy rápida, los recursos humanos si se pierden, no los recuperamos», alertó.

Sobre la posibilidad de revertir la situación, en declaraciones televisivas, manifestó: «Podemos decir que sí la vimos, porque el año pasado para esta altura decíamos lo que iba a suceder, que terminó sucediendo, está sucediendo. Nosotros obviamente sostenemos una lucha, es una forma democrática, constitucionalmente reconocida, que es la protesta, el derecho al reclamo y lo vamos a sostener».

«Hace un año teníamos mucha incertidumbre de cómo se iba a desarrollar. Hoy tenemos la certeza, la certidumbre de que este gobierno no nos va a mejorar el salario, que va a continuar desfinanciando a la universidad y nosotros vamos a estar en la cabeza de la lucha defendiendo la educación pública, defendiendo la universidad, defendiendo la gratuidad, obviamente porque estamos convencidos de que es la única forma de desarrollo que tiene un país, con profesionales, con científicos, con tecnología, que eso nos da soberanía y obviamente también pensando en las generaciones que están hoy en la universidad y los que vendrán que son las y los estudiantes», ressaltó.

«Así que a la pelea, a la lucha, no nos vamos a entregar, no desistimos, porque que lleguemos a esta distancia también se debe a la pelea que hemos dado. El gobierno no nos doblegó todavía y no nos va a doblegar. Para no doblegarnos convocamos, sostenemos este paro. Seguimos convocando convocando a las y los docentes universitarios y pre-universitarios a sostener y mantener este paro y obviamente estar atentos a lo que vendrá para las próximas semanas», finalizó.