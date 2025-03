El 12 de agosto de 1938, Talleres se convirtió en el primer equipo de fútbol argentino en desembarcar en Paraguay. Lo del desembarco, en este caso, fue literal: la delegación albiazul llegó al vecino país en el vapor Bruselas, luego de un viaje de tres días, que incluyó un primer tramo en colectivo hacia Rosario y el inédito acompañamiento de algunos simpatizantes.

Dos días más tarde, la ‘T’ jugó el primero de los tres partidos de aquella gira, igualando 1-1 con Cerro Porteño en el Estadio Defensores del Chaco. En ese mismo escenario, luego empató 0-0 con Olimpia y finalmente dio la nota venciendo 2-1 al seleccionado guaraní, en la remake del primer duelo internacional de su historia: el 0-0 en el Parque Sarmiento de 1922.

Talleres regresó a Asunción a comienzos de 1975, el año que culminaría con su triple consagración (Apertura, Clausura y Oficial) en la Liga Cordobesa de Fútbol. En aquella excursión, donde volvió a pisar el césped del histórico reducto de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el equipo de barrio Jardín venció 3-2 a Nacional y cayó 0-2 ante Cerro Porteño.

La tercera visita del Albiazul a tierras paraguayas fue más reciente: el 13 de julio de 2018, como partenaire de Cerro Porteño en ‘La Noche Azulgrana’, evento donde el equipo del vecino país presentó en público a sus refuerzos y que incluyó la disputa de un amistoso, con derrota 0-1 para la ‘T’.

Guido Herrera y Nahuel Bustos son los integrantes del actual plantel de Talleres que estuvieron aquella noche en ‘La Nueva Olla’, escenario donde el elenco cordobés se presentará por segunda vez el próximo miércoles, cuando enfrente a River Plate la Supercopa Internacional, uno de los cinco trofeos oficiales que cada temporada pone en juego la Liga Profesional.

El encuentro, correspondiente a la temporada 2023, pondrá frente a frente al Millonario, en su condición de ganador del Trofeo de Campeones, y al Albiazul, como mejor equipo de la tabla general (obtuvo el segundo puesto, detrás del conjunto de Núñez, que liberó el cupo obtenido por esta vía).

SEGUNDA VEZ. En ‘La Nueva Olla’, el escenario de la definición ante River Plate, la ‘T’ jugó un partido amistoso ante Cerro Porteño, en 2018. /// CEDOC PERFIL

La patearon lejos

Racing Club es el único club que atesora en sus vitrinas el galardón que la AFA instituyó hace tres años, luego de firmar un convenio por cuatro temporadas con el Consejo de Deportes de Abu Dabi. La primera edición de la Supercopa Internacional se jugó el 20 de enero de 2023 en el Estadio Hazza bin Zayed de Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos, con victoria 2-1 de la Academia (con Fernando Gago como DT) sobre Boca Juniors.

Las dificultades que impuso el ajustado calendario futbolístico del año pasado, más la ruptura del compromiso adquirido con los emiratíes, hicieron que la AFA fuera pateando la pelota. Alto, fuerte y lejos.

Se barajaron varias fechas y distintos lugares, como el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza o el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, pero la decisión final fue mantener la ‘chapa’ de internacional para este título nacional. En ese contexto, ‘La Nueva Olla’ le terminó ganando la pulseada al uruguayo Parque Artigas de Paysandú.

EL ÚNICO ANTECEDENTE. La primera edición de la Supercopa Internacional quedó en manos de Racing Club, que venció 2-1 a Boca Juniors en Emiratos Árabes Unidos, el 20 de enero de 2023. /// CEDOC PERFIL

El estadio que pertenece a Cerro Porteño, con capacidad para 50 mil espectadores, se repartirá casi en partes iguales entre los parciales de Talleres y River. Si se agotan las localidades, ofrecidas a un promedio de US$ 40 por persona, quedarán en boleterías cerca de US$ 2.000.000.

La dirigencia del fútbol argentino no brindó precisiones sobre los premios que recibirán los equipos. En la edición anterior fueron US$ 1.500.000 para el campeón Racing y US$ 1.300.000 para el subcampeón Boca.

La incipiente competencia podría tener un nuevo capítulo durante el transcurso de este año, con la definición correspondiente a la temporada 2024, que deberán protagonizar Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.

LEJOS DE PARAGUAY. Javier Gandolfi y Martín Demichelis, los técnicos que llevaron a Talleres y River a la final de la Supercopa Internacional 2023. ‘Cobija’ dirige a Independiente de Medellín y ‘Micho’ conduce a Monterrey de México. /// CEDOC PERFIL

Mano a mano

Cómo será la demora en la puesta en escena de la Supercopa Internacional 2023 que Javier Gandolfi y Martín Demichelis, los DT de Talleres y River en aquella temporada, llevan un largo rato sin dirigir en barrio Jardín y en Núñez.

Hoy ‘Cobija’ se encuentra en Colombia, conduciendo a Nacional de Medellín, luego de un paso anterior por Independiente del Valle de Ecuador; y ‘Micho’ está en México, a cargo de Rayados de Monterrey. Alexander Medina y Marcelo Gallardo son quienes hoy ocupan sus lugares.

Así como Gandolfi y Demichelis forjaron una historia en común desde sus inicios en Renato Cesarini de Rosario y la etapa de inferiores en el Millonario, ‘El Cacique’ y ‘el Muñeco’ tienen un pasado que los emparenta en Nacional de Montevideo, donde forjaron una muy buena relación.

Como entrenadores, Medina y Gallardo se enfrentaron cinco veces. El uruguayo gana 2-1 en los Talleres-River (con el antecedente del reciente 1-0 en el Monumental, con gol de Federico Girotti); y también saca ventajas, con una victoria y dos empates, dirigiendo a Vélez ante el Millonario.

“Siempre un partido definitorio genera expectativa, pero lo primero es sumar minutos y funcionamiento, para llegar bien”, declaró Gallardo en la semana previa al duelo con la ‘T’. “Nos falta mejorar en algunas cosas, pero somos muy optimistas respecto a lo que viene”, sostuvo Medina.

VENTAJA PARA ‘EL CACIQUE’. Alexander Medina y Marcelo Gallardo se enfrentaron como entrenadores en seis ocasiones, con tres victorias para el uruguayo, dos empates y un triunfo para ‘el Muñeco’. /// CEDOC PERFIL

La historia oficial del encuentro entre cordobeses y porteños registra 68 capítulos, con 20 victorias del Albiazul, 15 empates y 33 triunfos para River. El primer enfrentamiento fue el 12 de octubre de 1969 (2-2 en La Boutique, por la 6° fecha del Campeonato Nacional) y el último tuvo lugar el 29 de setiembre de 2024 (triunfo 1-0 de la ‘T’, en el Monumental). Será la primera vez que ambos equipos se enfrentan oficialmente en el exterior.

Para Talleres, será su cuarta final en el ámbito de la AFA, donde definió el Nacional ’77 ante Independiente, la Copa Argentina 2021 frente a Boca y la Copa Argentina contra Patronato, en los tres casos sin lograr el triunfo.

Por el lado de River, hay dos antecedentes de definiciones con otros equipos argentinos en territorio foráneo: la Recopa Sudamericana 1996 que disputó ante Vélez en la ciudad japonesa de Kobe (1-1 y 2-4 en los penales) y la Copa Libertadores 2018, en la que venció 3-1 a Boca en Madrid.