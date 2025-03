El Servicio Meteorológico Nacional emitió la renovación del alerta naranja y amarillo por tormentas fuertes para La Pampa.

El SMN informó que el alerta naranja abarca a los departamentos Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel.

El organismo oficial amplió que el alerta amarillo incluye a Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán como así también Caleu Caleu y Hucal.

A su vez, se incluyen a los departamentos Curacó y Lihuel Calel como así también Chical Có y Puelén, y Chalileo, Limay Mahuida y Loventué.

Naranja.

Respecto al alerta naranja, el organismo oficial informa que las tormentas continuarán con intensidad fuerte a severa en la región, acompañadas por ráfagas intensas, caída de granizo de diversos tamaños, y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones son las siguientes:

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

3-Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

4- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

6- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Amarillo.

Sobre el alerta amarillo se informó que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones son las siguientes:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.