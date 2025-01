Sara Stewart Brown usó su cuenta oficial de X (ex Twitter) para despedirse de Jorge Lanata. En sus palabras, recordó la “relación inquebrantable” que tuvo con quien fuera su pareja durante casi 20 años.

“Hace días quiero escribir algo y no me sale nada. O más bien me sale todo. Cada cosa que escribo me parece poco, o que no le hace justicia, especialmente porque él era tan bueno con las palabras y yo tan disléxica”, dicen las primeras líneas del posteo que le dedicó al periodista que murió el pasado lunes 30 de diciembre.

“Lanata tuvo mil vidas y tuve el privilegio de ser testigo de algunas de ellas”, expresó Sara en el primer tuit que escribió este domingo por la noche para hacer un breve repaso por el fuerte vínculo que la unió a Jorge. “Voy a arrancar un hilo para ir dejando al azar, mis recortes personalísimos y desordenados. Sepan disculpar la desprolijidad, son días de revolver, leerlo, mirarlo y sentirlo mucho más”, reconoció.

Sara Stewart Brown se despidió de Jorge Lanata con emotivos recuerdos. (Foto: captura X/kiwita)

De esa manera, inició su recorrido por algunos de los momentos que compartió con él. Ambos empezaron su noviazgo en 1998. En el 2004 tuvieron a su hija Lola y se separaron en el 2016. “Fuimos mil cosas. Amigos, amantes, pareja, amigos, nos embarcamos en cada delirio y vivimos dramones. La vida cerca de Lanata siempre fue un trampolín ida y vuelta entre el disparate y la adrenalina. Mil veces mi maestro, a veces su enfermera”, recordó ella por esos años compartidos.

Sobre sus rupturas, Sara destacó: “Fuimos esposos, después ex. Pero amigos, siempre amigos y confidentes. Nos separamos dos veces. La primera duró poco, yo había logrado cultivar con éxito cierto perfil bajísimo, pero la separación fue muy pública en plena época de la ruta del dinero. Un día después de separarnos, hizo esto”. Luego, en ese tuit, recordó un recorte de Periodismo Para Todos (eltrece) donde el periodista le hacía una dedicatoria.

Sara contó que esta foto se la sacaron cuando la separación ya estaba «cocinadísima» pero que ellos estaban felices «bancando al otro». (Foto: captura X/kiwita)

En esa misma línea, hizo una reflexión del fuerte vínculo que logró construir con Jorge. “Lo bueno cuando te separás y seguís queriendo bien es que perdés la cotidianeidad que saca a flor de piel las cosas que te irritan del otro. Y, si además hiciste un amigo, un compañero y te entendés, podés cultivar una relación inquebrantable. Desde que me separé que era una relación bastante idílica. Discutíamos poco, solo teníamos dos o tres puntos en que nos sacábamos chispas. Algún que otro desacuerdo sobre la educación de Lola, mi impuntualidad le daba malhumor”, redactó ella.

Sara Stewart Brown mostró una carta que Jorge Lanata le escribió en 1997

Entre varios de sus recuerdos, Sara publicó un texto que redactó el periodista. “Esto me lo escribió cuando finalmente encontré a Mercedes, mi mamá biológica. Él me había ayudado en esa misión. No puedo creer que no se lo mostró cuando una vida después supimos que él también era adoptado. Daniela era el nombre que yo tenía en mi partida de nacimiento original”, expresó ella en X.

Sara Stewart Brown mostró la carta que le escribió Lanata en 1997. (Foto: captura X/kiwita)

En las hojas se puede leer “a Sara” escrito a mano y la fecha que data del 28 de octubre de 1997. “Escribo esto ahora para ella, y siento por primera vez que no hubiera estado mal este asunto de tener dos vidas. Quiero decir: poder descubrir algún pasado que no fuera el mío. Descubrir que la felicidad, también era un camino”, dice parte de la carta.

Además, a modo de despedida y recuerdo, compartió una foto que Jorge se sacó con la hija que tuvieron en común. “Lanata encendiendo una estrellita para Lola en París, Año Nuevo 2008″, escribió ella y adjuntó la tierna postal en blanco y negro.