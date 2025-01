La llegada de Katia “La Tana” Fenocchio a la casa de Gran Hermano 2025 (Telefe) empezó a generar resquemores y suspicacias entre los participantes que se juegan todo para llegar al último día en el reality.

En las últimas horas se supo que hubo un intercambio no tan amistoso entre la motoquera y Brian Alberto, uno de los que tiene más exposición dentro del reality.

La situación por la que intercambiaron opiniones fue por algo inédito en el ciclo: La Tana contó que la dejaron entrar con un juguete sexual.

Durante una charla en el patio, Lourdes Ciccarone les comentó a varios de sus compañeros que en la habitación, Brian la frenó a Katia y el momento fue algo tenso.

La motoquera de La Matanza tiene 33 años y entró a competir con mucha potencia. (Foto: captura de Telefe)

“Le dijo ‘con todo respeto, pero tratá de no usarlo’”, comentó. Luego, la motoquera no agregó más nada, pero la joven marplatense salió de la habitación porque no le gustó lo que presenció.

Dueña de una personalidad avasallante, Katia ya participó de otro reality. La Tana fue parte de Por amor o por dinero: un clip que se viralizó la mostró teniendo sexo debajo de las sábanas con otro jugador en aquel ciclo conducido por Nico Occhiato.

Quién es Katia “La Tana”, la nueva jugadora que entró a “Gran Hermano 2025″

Katia “La Tana” Fenocchio tiene 33 años, nació en La Matanza y entró con todo su vigor al reality: es la primera vez que alguien llega a la casa arriba de una moto. Su lugar es el que dejó vacante Keila, que salió expulsada del juego por la puerta giratoria.

Con una personalidad extrovertida y un estilo inconfundible, la participante ya es reconocida en el mundo del motociclismo por el contenido que comparte en sus redes sociales.

Katia «La Tana» ingresó a la casa de «Gran Hermano 2025». (Foto: Instagram/katia_latana)

Además, “La Tana” aseguró que trabaja como delivery. “Todos los días llevo el pan a mi casa porque tengo una hija de 15 años”, les contó a sus compañeros ni bien entró.

Un dato llamativo es uno de los tantos tatuajes que tiene en su cuerpo. Katia tiene impregnado a su piel a un ojo muy similar del de Gran Hermano, aunque, según contó ella, es también para ejemplificar a un símbolo de la sociedad secreta de los Illuminati.

Apasionada por las motos, Katia tiene dos, personalizadas con un toque muy particular: son completamente rosadas. Una de las que más sobresale es la Honda XR de 150 cc, que luce detalles inspirados en Barbie, la muñeca de la que es fanática.